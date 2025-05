Raši a Pekarová Adamová rokovali o rozvoji spolupráce medzi parlamentmi SR a ČR

„Tá spolupráca, ktorá sa rozvíja, bez ohľadu na niektoré názorové rozpory, je úžasná. Odkedy som predseda parlamentu, boli tri stretnutia parlamentných či senátnych výborov. Máme spoločné projekty, ako záchranná zdravotná služba alebo elektronické recepty, aby občania v pohraničí nemuseli hľadať lekáreň alebo záchranku iba na svojej strane krajiny,“ povedal Raši.

Šéf slovenského parlamentu predstavil na rokovaní s Pekarovou Adamovou tri témy, ktorým by sa mohli Slovensko a Česko spoločne venovať. Na základe požiadavky mladých ľudí by sa mohli zorganizovať spoločné parlamenty mladých. Takéto zasadnutia by potom boli v českom parlamente pre slovenských študentov a v slovenskom pre českých. „Alebo by sa tieto parlamenty robili zmiešané,“ priblížil Raši.

Predseda NR SR by bol tiež rád spoločnému zasadnutiu vedení parlamentov. Uskutočnilo by sa však najskôr po parlamentných voľbách, ktoré Česko čakajú na jeseň. „Naše parlamenty fungujú viac ako 30 rokov samostatne, narážame stále na problém, že niektoré veci nie sú vyriešené; nie je to len dĺžka rokovacieho času, ale predkladanie rozličných návrhov - a tu si viem predstaviť naozaj praktické stretnutie,“ skonštatoval Raši. Dodal, že príprava na zasadnutia môže prebiehať už teraz, pretože je dobré poučiť sa z chýb druhých alebo prebrať dobré skúsenosti.

Predseda NR SR zároveň navrhol vytvorenie nadačného fondu pre československú prítomnosť a budúcnosť, ktorý bude zameraný na mládež. Vysvetlil, že by mohlo ísť o české knižky či filmy, aby deti a mladí rozumeli českému jazyku. „Ja budem veľmi rád, keď pre naše deti a mládež bude tým druhým najbližším jazykom jazyk český,“ povedal Raši.

Témy, ktoré Raši priniesol, považuje Pekarová Adamová za veľmi prínosné a bude rada, ak sa budú naďalej rozvíjať. Bude to podľa nej aj otázka pre budúce vedenie poslaneckej snemovne.

Zároveň pripomenula, že krajiny spolupracujú na ekonomickej úrovni a Slovensko je pre Česko druhým najväčším trhom. „Naše firmy vlastne exportujú v druhej najväčšej miere práve na Slovensko,“ poznamenala. Spomenula tiež potrebu udržania spolupráce v kultúrnej, vzdelávacej aj medziľudskej oblasti.