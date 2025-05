Premiér: Návrh úplne zastaviť dodávky energií z Ruska je pre SR neakceptovateľný

Návrh na úplné ukončenie dovozu plynu, ropy a jadrového paliva z Ruskej federácie, ktorý v utorok (6. 5.) predstavila Európska komisia (EK), je však pre SR v súčasnej podobe neakceptovateľný. Takýto krok by výrazne poškodil konkurencieschopnosť EÚ aj Slovenska, vyhlásil v stredu premiér Robert Fico (Smer-SD).

„Mám k dispozícii obrovské množstvo údajov, ktoré naznačujú, že ideme do mimoriadne nebezpečnej hry. Uznávame strategický cieľ znižovať energetickú závislosť od tretích krajín a Slovensko je pripravené na tomto spoločne s Európskou úniou pracovať. Ale odmietam, aby sme páchali samovraždy, toto je jednoducho ekonomická samovražda pristúpiť k tomu, že ani plyn, ani jadro, ani ropa, všetko musí skončiť len preto, lebo sa stavia nejaká nová železná opona medzi západným svetom a možno Ruskou federáciou a ďalšími krajinami,“ konštatoval predseda vlády.

Slovensko je podľa neho pripravené veľmi aktívne vstupovať do rokovaní o legislatívnych návrhoch, ktoré sa majú vypracovať na základe cestovnej mapy Komisie. Bude pritom požadovať, aby sa brali do úvahy špecifiká a skúsenosti jednotlivých členských štátov EÚ. „Budeme veľmi, veľmi tvrdo od dnešného dňa upozorňovať EK na všetky riziká, ktoré sú spojené s týmto dokumentom, ktorý v tomto okamihu považujem za politické dobrodružstvo. Je to dokument, ktorý je ekonomicky nezodpovedný,“ zdôraznil Fico s tým, že ak sa tieto návrhy zrealizujú, podstatne viac poškodia EÚ, ceny energií pôjdu nahor a jej konkurencieschopnosť sa zníži.

V tejto chvíli podľa premiéra nie je celkom zrejmé, akým spôsobom sa bude prijímať príslušná legislatíva, teda či bude potrebná jednomyseľnosť, alebo sa bude schvaľovať iba kvalifikovanou väčšinou. „Čo by znamenalo, že veľké krajiny sa dohodnú a urobia si, čo chcú. Považoval by som tento postup za mimoriadne nešťastný a odporúčam sa radšej dohodnúť cez jednomyseľnosť, aby takýto dokument mal relevanciu,“ doplnil Fico.