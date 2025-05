Pakistan si predvolal indického veľvyslanca, premiér zvolal bezpečnostný výbor

Tamojší premiér Šáhbáz Šaríf v reakcii na útoky zvolal mimoriadne zasadnutie Národného bezpečnostného výboru v Islamabade, po ktorom sa prihovorí národu, uviedla kancelária premiéra.

„Indický chargé d'affaires bol dnes predvolaný na ministerstvo zahraničných vecí, aby prijal dôrazný protest Pakistanu proti nevyprovokovaným indickým útokom na viaceré lokality v Pakistane a Azad Džammú a Kašmíre,“ uviedol pakistanský rezort diplomacie.

India v noci na stredu oznámila, že podnikla letecké útoky na infraštruktúru militantov na území Pakistanu vrátane pakistanskej časti Kašmíru. Pakistan následne oznámil odvetné údery. Indické útoky v Pakistane si dosial vyžiadali 26 obetí, India hlási osem mŕtvych. Desiatky ľudí utrpeli zranenia.

K útokom došlo po týždňoch nepokojov, ktoré nasledovali po útoku ozbrojencov v Indiou spravovanom regióne Kašmír. India z útoku, pri ktorom zahynulo 26 turistov, obvinila Pakistan.

Obe krajiny po spomínanom útoku uzavreli svoje vzdušné priestory pre letecké spoločnosti druhej strany. India tiež pozastavila platnosť zmluvy z roku 1960, ktorá upravuje spoločné využívanie vody z rieky Indus a jej prítokov. Vojaci oboch krajín sa od útoku navzájom ostreľujú pozdĺž vzájomnej hranice v rozdelenom Kašmíre. Indický premiér Naréndra Módí dal ozbrojeným silám „úplnú operačnú slobodu“ pri odpovedaní na kroky Pakistanu.

Na eskaláciu medzi jadrovými mocnosťami medzičasom reagovali predstavitelia viacerých krajín. Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot vyzval obe strany na zdržanlivosť, aby sa vyhli eskalácii a ochránili civilistov. „Nemyslím si, že niekto má záujem na trvalej konfrontácii medzi Indiou a Pakistanom,“ povedal šéf francúzskej diplomacie a dodal, že bude diskutovať s ministrami zahraničných vecí Pakistanu a Indie.

Na zdržanlivosť vyzvalo aj ruské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré vo vyhlásení uviedlo, že je „hlboko znepokojené eskaláciou vojenskej konfrontácie“. Moskva verí, že napätie je možné vyriešiť mierovými, diplomatickými prostriedkami.

Britský minister obchodu Jonathan Reynolds tvrdí, že Spojené kráľovstvo je pripravené podporiť obe strany pri zmierňovaní napätia. „Naším posolstvom je, že sme priateľom a partnerom oboch štátov. Sme pripravení podporiť obe krajiny. Obe majú veľký záujem o stabilitu regiónu, dialóg, deeskaláciu a všetko, čo môžeme urobiť na ich podporu, sme tu a sme ochotní to urobiť,“ dodal minister.

AFP píše, že britské ministerstvo zahraničných vecí odporučilo britským občanom, aby necestovali do vzdialenosti menej než osem kilometrov od indicko-pakistanskej hranice, do 16 kilometrov od tzv. línie kontroly, ktorá predstavuje de facto hranicu Kašmíru, a do celej juhozápadnej pakistanskej provincie Balúčistán.

Americký prezident Donald Trump povedal, že verí, že boje „veľmi rýchlo skončia“. Minister zahraničných vecí Marco Rubio hovoril s bezpečnostnými predstaviteľmi Indie aj Pakistanu a uviedol, že situáciu monitoruje.

Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval krajiny na maximálnu vojenskú zdržanlivosť. Útoky ho podľa jeho slov znepokojili.

Čína uviedla, že je ochotná zohrávať „konštruktívnu úlohu“ pri zmierňovaní napätia medzi Islamabadom a Naí Dillí.