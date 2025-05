Šéfka Európskej komisie, Macron a Zelenskyj gratulovali Merzovi k zvoleniu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakcii na zvolenie vyjadril nádej, že Merz posilní úlohu Nemecka v rámci západných krajín. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„S vami vstupuje do kancelárskeho úradu osvedčený priateľ a expert na Európu. Budeme spoločne pracovať na (dosiahnutí) silnej a konkurencieschopnejšej Európy,“ napísala von der Leyenová na platforme X. V minulosti pôsobila v nemeckej vláde za CDU ako ministerka obrany.

„Úprimne blahoželám Friedrichovi Merzovi k jeho zvoleniu za nového nemeckého spolkového kancelára,“ napísal Zelenskyj v príspevku na X. „Ukrajina je veľmi vďačná za podporu Nemecka a jeho obyvateľov. Vaša pomocná ruka zachránila tisíce a tisíce ukrajinských životov... Úprimne dúfame, že Nemecko bude ešte silnejšie a že uvidíme viac nemeckého vedenia v európskych a transatlantických záležitostiach,“ povedal ukrajinský líder.

„Gratulujem Friedrichovi Merzovi k zvoleniu za kancelára Nemecka. Som rád, že práve on bude viesť krajinu, ktorá je s nami v mnohých oblastiach tak úzko prepojená. S pánom kancelárom zdieľame spoločný pohľad na nutnosť boja s nelegálnou migráciou, na obranu a bezpečnosť, či na to, ako dosiahnuť, aby Európa zostala konkurencieschopná. To všetko je naozaj dobrým prísľubom pre budúcu spoluprácu,“ napísal na X český premiér Petr Fiala. „Som presvedčený, že pod jeho vedením bude Nemecko hnacou silou efektívnej, bezpečnej a prosperujúcej Európy,“ doplnil prezident ČR Petr Pavel.

Šéf NATO Mark Rutte uviedol, že sa teší na vzájomnú spoluprácu s cieľom udržať Alianciu silnú. „Vaše vedenie bude kľúčové, zatiaľ čo budeme pracovať na zaistení pripravenosti a schopnosti odstrašovať a brániť, aby sme udržali našich ľudí v bezpečí,“ napísal Rutte na X.

Ku gratuláciám sa pripojil aj poľský premiér Donald Tusk a predseda Európskej rady António Costa.

Francúzsky prezident Macron tiež zagratuloval Merzovi k zvoleniu a potvrdil stredajšie spoločné rokovania v Paríži. „Gratulujem vám k inaugurácii drahý kancelár. Je na nás, aby sme urýchlili náš európsky program pre suverenitu, bezpečnosť a konkurencieschopnosť. Pre Francúzov, Nemcov a všetkých Európanov. V rámci spolupráce sa uvidíme zajtra v Paríži,“ napísal na sieti X.

Voľbu kancelára uvítal aj taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani a premiérka Giorgia Meloniová. „Gratulujem Friedrichovi Merzovi k zvoleniu za nemeckého spolkového kancelára... spolupráca medzi Talianskom a Nemeckom je nevyhnutná pri riešení výziev, ktoré charakterizujú súčasný medzinárodný kontext,“ povedala premiérka. „Som si istá, že spoločne budeme schopní dosiahnuť významné výsledky, a to nie len na bilaterálnej úrovni, ale aj na úrovni EÚ, G7, NATO a v hlavných medzinárodných aktoch,“ dodala.

„Spoločná hranica znamená aj spoločnú zodpovednosť - teším sa na priateľskú spoluprácu medzi nami a našimi vládami,“ napísal rakúsky kancelár Christian Stocker na sieti X.

Predseda Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Friedrich Merz sa v utorok oficiálne stal novým nemeckým spolkovým kancelárom po tom, ako ho do funkcie vymenoval spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier a z jeho rúk prevzal menovací dekrét v prezidentskom paláci Bellevue.

Merz predtým zvolil do funkcie Spolkový snem (Bundestag). V tajnom hlasovaní sa to však neočakávane stalo až na druhý pokus, hoci nová vládna koalícia CDU/CSU a SPD má v parlamente väčšinu.

Merz je v poradí desiatym kancelárom Nemeckej spolkovej republiky a nahradil sociálneho demokrata Olafa Scholza, ktorého vládna koalícia sa rozpadla presne pred pol rokom.