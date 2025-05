KDH vyzýva premiéra na prehodnotenie plánovanej cesty do Moskvy

Výzvu v mene hnutia adresoval Ficovi podpredseda KDH Viliam Karas počas tlačového brífingu po skončení regionálneho výjazdu KDH v Žiline.

Podľa Karasa je Ficova avizovaná cesta do Moskvy gestom, ktoré zasiahne všetkých občanov krajiny. „Bude mať dosah na vnímanie našej krajiny v celom našom európskom priestore, u našich susedov. Ovplyvní podnikateľskú sféru a bude mať dosah na investície, aj na vzdelávanie našich detí,“ uviedol.

Podpredseda KDH si myslí, že plánovaná cesta je rozhodnutím, ktoré premiér realizuje len vo svojej osobnej ambícii. „Apelujem, aby ste zásadne prehodnotili svoje rozhodnutie cestovať do Moskvy. Apelujem na to, že cestujete do krajiny, ktorý vyvolala vojnový konflikt. Tento váš krok sa zapíše do dejín a nebude to pekný zápis,“ vyhlásil Karas.