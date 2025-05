Orbán odkázal Weberovi: Vstup Ukrajiny do EÚ nie je dobrý obchod

Maďarský premiér Viktor Orbán v utorok na Facebooku reagoval na kritiku zo strany predsedu Európskej ľudovej strany (EPP) Manfreda Webera, ktorý Budapešti vyčítal, že blokuje ambície Ukrajiny vstúpiť do EÚ. Dodal, že ako mali právo vstúpiť do Únie Maďari, tak ho majú aj Ukrajinci. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

„Vstup Ukrajiny do EÚ nie je dobrý obchod, Ukrajina nie je pridanou hodnotou, ale bude znamenať krach,“ napísal v reakcii Orbán. Maďarsko bolo podľa jeho slov prijaté do Únie, pretože to bolo v prospech členských krajín EÚ. „Bol to dobrý obchod, a to aj pre Nemecko, pán Weber,“ dodal.

„Je obrovskou chybou posielať európske peniaze Ukrajine namiesto toho, aby sa použili na posilnenie európskej ekonomiky, ktorá sa trápi. Je načase, aby európski lídri zastupovali záujmy európskych ľudí, pán Weber!“ píše maďarský ministerský predseda.