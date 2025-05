Premiér odmieta spájanie súčasných udalostí s dianím počas druhej svetovej vojny

Zdôraznil, že slovenská vláda je od začiatku vo svojom programovom vyhlásení zaviazaná k úcte a rešpektu voči dôležitým historickým medzníkom.

„Mladí vojaci, ktorí padli pri oslobodení Slovenska, nemajú nič spoločné so súčasnými snahami o budovanie novej železnej opony a vzývanie nekonečných vojen. Urobíme čokoľvek, aby sme svoj záväzok úcty a vďaky dodržali aj v budúcnosti,“ uviedol Fico.

Víťazstvo nad fašizmom je podľa jeho slov oslavou mieru a života. „Som vďačný, že sme mohli prispieť svojím podielom k obnove pietneho miesta, kde ležia tisíce vojakov, ktorí odovzdali v boji to najcennejšie, svoje životy. Slovensko si vás bude vždy vážiť a nedovolí zneuctenie vašej pamiatky,“ zdôraznil Fico.

Poďakoval sa veľvyslancovi Ruskej federácie Igorovi Bratčikovi za spoluprácu pri obnove vojenského cintorína v Michalovciach a ponúkol mu spoluprácu do obnovovania ďalších pamätníkov a pomníkov.

„Toto miesto by malo byť pre mesto Michalovce aj miestom takého lokálpatriotizmu, pretože tu sú pochovaní aj vojaci Červenej armády, ktorí priamo oslobodzovali Michalovce na konci roka 1944. Je to obrovský cintorín, viac ako 17.000 vojakov slávnej Červenej armády z rôznych národov, ktoré vtedy tvorili bývalý Sovietsky zväz. Večná vďaka týmto mladým mužom a mladým ženám za to, čo dokázali a ešte väčšia sláva tým, ktorí sa nedožili konca druhej svetovej vojny,“ priblížil predseda vlády.

Podľa Fica pri spomienkach na druhú svetovú vojnu nie je možné byť neutrálny. „Buď sa postavíme na stranu víťazov druhej svetovej vojny a vieme, kto tým víťazom bol na území Slovenska a Československa, alebo sa postavíme na stranu fašistov. Iná alternatíva neexistuje, pretože vieme, kde je historická pravda. Je taká múdra veta, ktorá pripomína, že kto zabúda na históriu alebo nechce ju poznať, tak je odsúdený na to, že takáto história sa potom zopakuje,“ skonštatoval premiér. Pripomenul zneuctenie pamätníka a padlých v časti Novej Bošáce Grúň. Vidí za tým snahu o vymazanie historickej pravdy a to, aby sa nemuselo chodiť k pamätníkom vojakov Červenej armády.