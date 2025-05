Odborári prídu v rámci druhého konsolidačného balíka s vlastnými opatreniami

Uviedli to zástupcovia Konfederácie odborových zväzov (KOZ), Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) a Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) po pondelkovom zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady (HSR).

„Republiková únia zamestnávateľov túto vec už splnila. Predložili sme začiatkom minulého týždňa materiál, ktorý pozostáva z 21 návrhov na konsolidáciu zo štyroch rôznych oblastí. Prvá oblasť je zefektívnenie prevádzky verejnej správy, druhá oblasť je adresnosť pomoci štátu smerom na obyvateľstvo, tretia je v oblasti práce a zamestnávania a štvrtá je implementácia tých opatrení, ktoré vláda už prijala, a to ako znižovať výdavkovú časť na strane jednotlivých rezortov. Celkový balík pozostáva zhruba zo 6,5 miliardy eur,“ povedal prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga s tým, že dve miliardy eur by sa dali ušetriť v oblasti práce a sociálnych dávok.

Nie všetky opatrenia, ktoré navrhli vláde sa dajú podľa neho realizovať v jednom roku, avšak ide o návrhy ako postupovať bez toho, aby sa zvyšovalo daňové zaťaženie smerom na ekonomiku a podnikateľov na Slovensku. Prezident AZZZ Rastislav Machunka predstavil ako jedno z opatrení, kde by sa dali ušetriť financie, vlaky zadarmo. Ak by sa znížili na úroveň 50-percentnej zľavy, tak by to štátu prinieslo úspory okolo 40 miliónov eur. V prípade, že by sa obedy zadarmo vrátili na úroveň roku 2023, tak by štát usporil 300 miliónov eur.

„Potom je to otázka doplatkov za lieky pre deti, ktoré keď sa takisto dostanú na úroveň tých predchádzajúcich rokov, je to zníženie o 60 miliónov eur a zníženie na 50 % príspevkov pri narodení dieťaťa, tehotenské príspevky, to je spolu okolo 40 miliónov eur. Takže, dalo by sa vyčísliť naozaj veľmi veľa. My sme žiadali v minulosti, aby boli zrušené dva štátne sviatky, zrušený bol jeden a stále sa môže zrušiť ešte jeden,“ dodal.