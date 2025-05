Hnutie Slovensko opäť vyzýva opozičné strany, aby spolu išli 9. mája do Kyjeva

Touto cestou by mohli podľa hnutia ľuďom na Slovensku ukázať, že majú hrdosť. Apeluje na to v súvislosti s avizovanou cestou premiéra Roberta Fica (Smer-SD) do Moskvy na oslavy konca druhej svetovej vojny. Predseda hnutia Igor Matovič označil premiérovo rozhodnutie za vlastizradu a hanbu pre Slovensko.

„Dnes je už takmer isté, že 9. máj 2025 sa veľkými písmenami vpíše do novodobej histórie Slovenskej republiky ako deň moskovskej zrady. Účasť predsedu vlády na propagandistickej akcii usporiadanej masovým vrahom Vladimirom Putinom v čase masívneho vyvražďovania ukrajinského ľudu a navyše v spoločnosti rôznych diktátorov a tyranov sveta zostane naveky veľkou medzinárodnou hanbou Slovenskej republiky,“ citoval na pondelkovej tlačovej besede výzvu predsedom opozičných strán Matovič.

Podľa šéfa hnutia by danou cestou mohli vyslať posolstvo aj Ukrajincom či európskym partnerom. Poukázal takisto na to, že žiaden z predstaviteľov krajín Európskej únie sa na oslavy do Moskvy nehodlá ísť, ani predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorý podľa Matovičovych slov nechal Fica „v štichu“.

Matovič v tejto súvislosti podotkol, že vníma, že opozičné strany nechcú s hnutím po najbližších voľbách spolupracovať. Zdôraznil však, že v tejto veci nejde o dlhodobú spoluprácu. Cesta do Kyjeva 9. mája si však podľa neho vyžaduje spoločné posolstvo demokratickej opozície bez ohľadu na rozdielnosti, názory opozičných strán či výhrady voči hnutiu Slovensko. „My sme pripravení spolupracovať, podávame pomocnú ruku,“ vyhlásil Matovič. Na otázku, či uvažoval, že by ho vo funkcii predsedu hnutia vystriedal šéf poslaneckého klubu Michal Šipoš, neodpovedal.

Fico sa plánuje zúčastniť na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny v Moskve. Avizoval, že chce vzdať úctu tisícom vojakov Červenej armády, ktorí zomreli pri oslobodzovaní SR, ako aj ďalším miliónom obetí „besnenia nacistov“. Opozícia ho za to kritizuje a vyzýva, aby cestu zrušil.