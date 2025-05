Erik Tomáš: MPSVR prispôsobí schému kurzarbeit v reakcii na americké clá

Túto schému nie je možné v súčasnosti uplatniť na situáciu s uvalením amerických ciel, preto by malo prísť k zmene. Novelu chce rezort práce priniesť v skrátenom legislatívnom konaní. Uviedol to v pondelok minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (HSR).

„V súčasnosti sú v zákone jasne zadefinované vonkajšie faktory, ktoré môžu spôsobiť prekážku na strane zamestnávateľa, a medzi tie vonkajšie faktory by nebolo možné zahrnúť situácie, ktoré by mohli priniesť americké clá. Preto sme sa rozhodli pripraviť novelu zákona, kde rozšírime vonkajší faktor aj o takzvané nepredvídateľné hospodárske dôvody, ako je napríklad výpadok exportu, objemu výroby alebo odbytu,“ povedal Tomáš s tým, že zachovaný zostane pre túto schému aj objem poskytnutých financií.

Štát preplatí zamestnancom 60 % mzdy a ďalších 20 % mzdy preplatí zamestnávateľ počas šiestich mesiacov buď súvisle, alebo v období dvoch rokov. Tieto mzdy preplatí štát zamestnancom z fondu pre skrátenú prácu, ktorý patrí do kompetencií Sociálnej poisťovne, pričom podľa šéfa rezortu je v tomto fonde k dispozícii 167 miliónov eur. Novela zákona má byť opatrením na americké clá, ktoré môžu spôsobiť Slovensku vážne hospodárske škody.

Tripartita ďalej diskutovala aj o vyplatení jednorazového príspevku pre zamestnancov štátnej a verejnej správy. „Pre tento rok to vyzerá veľmi pozitívne, pretože sme boli informovaní zo strany Ministerstva financií SR, že napriek tomu, že neboli podpísané kolektívne zmluvy, sú nájdené zdroje na to, aby bol vyplatený jednorazový príspevok vo výške 800 eur pre tento rok pre štátnych aj verejných zamestnancov,“ spresnil Tomáš. Zároveň doplnil, že ak vláda schváli presun peňazí aj do pokladníc miest a obcí, tak vyplatený bude jednorazový príspevok pre ich zamestnancov v štátnej a verejnej službe, pričom ho dostanú v júnovej výplate za mesiac máj.

Ďalšou kľúčovou oblasťou, ktorou sa zaoberala HSR, bola digitalizácia sociálnych dávok, ktorá má pomôcť ľudom komunikovať jednoduchšie s viacerými úradmi na Slovensku. Šéf rezortu práce ako príklad uviedol zavedenie elektronickej tehotenskej knižky, pričom prístup k nej bude mať aj Sociálna poisťovňa. Na podobnom princípe v súčasnosti už funguje dočasná práceneschopnosť, kde lekár zapíše jej začiatok a ukončenie. Týmto krokom chce rezort práce odbremeniť Slovákov od papierových žiadostí. Digitalizácia sociálnych dávok však môže byť problémom pre starších ľudí, no Tomáš ubezpečil občanov, že sa v prípade modernizácie týchto dávok bude snažiť zabezpečiť seniorom odbornú asistenciu. Samotnú digitalizáciu pozitívne vnímajú aj odborári.