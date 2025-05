M. Šutaj Eštok: Ak by médiá presunuli diskusie na iný deň, budem to rešpektovať

Nepozná krajinu, ktorá by mala takto zavedené diskusné relácie. Nie je to však podľa neho v sile politikov. Ak prídu s presunutím relácií na iný deň médiá, bude to rešpektovať.

„Nemuseli by sme Slovensko otravovať politikou a najmä tými nekonečnými hádkami, bolo by to pokojnejšie. Ja by som mohol dostavať lego, ktoré mám rozostavané so svojím synom. Nepoznám krajinu vo svete ani v Európe, ktorá by tieto relácie mala takto zavedené, ale to nie je v sile politikov,“ reagoval Šutaj Eštok na výzvu premiéra Roberta Fica (Smer-SD).

Ak médiá prídu s presunutím debát na iný deň, nie sviatočný, Šutaj Eštok to bude plne rešpektovať. „Ale dovtedy tak, ako som s vami otvorene komunikoval doteraz, budem s vami komunikovať aj naďalej,“ dodal predseda Hlasu-SD.

Fico v nedeľu (4. 5.) uviedol, že je pripravený podpísať dohodu so všetkými predsedami politických strán k zrušeniu nedeľných politických diskusných relácií. Podľa neho by mali byť vysielané počas týždňa a vo večerných hodinách.