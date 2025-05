Filip Kuffa: MŽP chce opäť udeliť výnimku na výcvik požiarov v národných parkoch

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR ju preto plánuje opäť udeliť pre všetky národné parky. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny tajomník envirorezortu Filip Kuffa v súvislosti s požiarom v Tatranskom národnom parku (TANAP).

„Po tragických udalostiach posledných dní, keď v Tatrách vypukol rozsiahly lesný požiar, je úplne zrejmé, že systémová príprava na takéto situácie nesmie stáť bokom,“ povedal Kuffa. Absencia výcvikov v národných parkoch, ktoré boli do roku 2022 povolené výnimkou, je podľa neho vážny problém. „Je chybou, že táto výnimka nebola obnovená, a to treba urgentne zmeniť,“ podotkol s tým, že ak niečo nie je nacvičené, o to ťažšie sa potom zasahuje priamo na mieste udalosti.

Kuffa zároveň priblížil, že ministerstvo životného prostredia v krátkom čase zadá spracovanie protipožiarneho projektu a prehodnotí stav a dostupnosť lesnej infraštruktúry vrátane prístupových ciest. „TANAP už v minulosti avizoval potrebu sprístupniť niektoré lesné cesty pre techniku, no často čelíme silnému odporu verejnosti. Dnešná skúsenosť však ukazuje, že ochrana prírody a bezpečný prístup pri zásahu sa nemôžu vylučovať. V mimoriadnych situáciách musíme vedieť konať rýchlo, efektívne a odborne,“ skonštatoval.

Požiar v Bobroveckej doline v Západných Tatrách vznikol v sobotu (3. 5.) v popoludňajších hodinách v lokalite pod Mníchom v nadmorskej výške 1300 metrov nad morom. Horieť začalo v nevyťaženom kalamitisku v treťom stupni ochrany. Hasenie požiaru komplikoval ťažko dostupný terén.