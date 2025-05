Ukrajinci prekvapili novou zbraňou

Ukrajinská armáda v piatok (2. mája) zostrelila ruskú stíhačku Su-30 asi 50 kilometrov od pobrežia ruského mesta Novorossijsk. Ako píše portál Defence Blog, použila na to nový typ námorného dronu s pripevnenou raketou.

O útoku informoval aj proruský telegramový kanál Rybar, Kremeľ sa však zatiaľ nevyjadril. Podľa ruského propagandistu Iľja Tumanova stíhačka po útoku spadla do Čierneho mora, odkiaľ ju vytiahla civilná nákladná loď. Posádka sa stihla katapultovať.

Ako píše Defence Blog, nejde o prvý prípad útoku ukrajinskými bezpilotnými námornými dronmi na ruské letectvo. Ukrajinci už v minulosti útočili na vrtuľníky a ďalšie stíhačky nad Čiernym morom.

For the first time in warfare history, a fighter jet was shot down by a naval kamikaze drone equipped with missiles



Yesterday, a Ukrainian USV shot down a $50 million Russian Su-30 fighter jet over the Black Sea, +500km from Odesa, using a reconfigured R-73 air-to-air missile pic.twitter.com/OtHYsQdt1e