Zelenskyj v Prahe: Česko robí všetko pre to, aby zastavilo ruskú agresiu

Ukrajinský vládny špeciál pristál na ruzynskom Letisku Václava Havla predpoludním. Zelenského tam privítal minister zahraničných vecí ČR Jan Lipavský, ktorý ho na sociálnej sieti X označil za lídra slobodného sveta, informuje TASR podľa spravodajskej stanice ČT24.

Pavel so svojím ukrajinským náprotivkom hovoril o vývoji situácie na Ukrajine, výhľade mierových rokovaní, ale aj možnostiach povojnovej obnovy, na ktorých sa Česko chce podieľať.

Poznamenal, že ak by Rusko vo vojne uspelo, malo by to negatívne dôsledky aj priamo pre Česko. Ak by bolo odmenené za svoju agresiu, utvrdilo by sa, že spôsob, akým riešilo svoje zahraničnopolitické ciele, je správny. Je preto v bezprostrednom záujme Česka, aby výsledkom mierových rokovaní, ktoré sa azda v dohľadnej dobe začnú, nebolo to, že agresor bude odmenený, a obeť, teda Ukrajina, bude potrestaná, zdôraznil Pavel.

Český prezident tiež uviedol, že Praha bude podporovať Ukrajinu v jej ambíciách na členstvo v Európskej únii aj v Severoatlantickej aliancii. Prisľúbil i ďalšiu podporu Ukrajiny prostredníctvom dodávok vojenskej munície.

Zelenskyj potom povedal, že Česko robí všetko pre to, aby zastavilo ruskú agresiu, pričom česká muničná iniciatíva podľa neho funguje excelentne. „Ďakujem českému národu. Predovšetkým sa chcem poďakovať za neochvejnú a úprimnú podporu Ukrajiny, skutočne nám veľmi pomáha zachraňovať životy pred ruskými útokmi,“ povedal Zelenskyj. Ukrajina si podľa jeho slov takisto váži českú podporu týkajúcu sa jej európskych ambícií. Zelenskyj však vyslovil ľútosť nad tým, že niektorí tento proces blokujú.

Pri uvítaní Zelenského boli na prvom hradnom nádvorí aj napríklad minister Lipavský alebo riaditeľ hradného zahraničného odboru Jaroslav Zajíček. Príchod Zelenského sledovali z Hradčanského námestia približne dve stovky ľudí s ukrajinskými a českými vlajkami, prezidenta vítali jasotom a potleskom. Ďalší ľudia pozorovali uvítací ceremoniál z ulice Ke Hradu.

Ukrajinská hlava štátu vyjadrila vďačnosť Česku za zásadnú podporu a posilňovanie spolupráce. „Česká muničná iniciatíva fungovala efektívne, budeme v nej pokračovať. Samostatným smerom spolupráce je rozvoj nášho vojenského letectva, rozšírenie výcvikových programov pre pilotov a zabezpečenie našich síl lietadlami F-16,“ uviedol Zelenskyj. V Prahe chce hovoriť aj o diplomatickom úsilí a spoločnom tlaku na Rusko s cieľom dosiahnuť trvalé prímerie a ukončenie vojny.