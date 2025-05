Kardinál si kvôli konkláve zmenil dátum narodenia

Konkláve, na ktorom sa po úmrtí pápeža Františka bude voliť nový pápež, by sa malo začať v stredu 7. mája. Zúčastniť sa ho môžu všetci kardináli mladší ako 80 rokov.

Kardinál Philippe Nakellentuby Ouédraogo zo štátu Burkina Faso by sa konkláve zúčastniť nemal, keďže doteraz sa v úradných dokumentoch uvádzal dátum jeho narodenia ako 25. januára 1945 (takže 80 rokov už dosiahol). Ako však informuje denník The Journal, Ouédraogo si tento rok oficiálne posunul dátum narodenia na 31. decembra 1945, takže by mal mať len 79 rokov.

Vo vatikánskej ročenke Annuario Pontificio z roku 2024 sa dátum narodenia Ouédraoga uvádza ešte ako 25. január. Archív vatikánskych webových stránok si takisto pamätá tento dátum narodenia.

The Journal ďalej ukazuje na niekoľko ďalších webov, ktoré uvádzajú Ouédraogove narodeniny 25. januára, či dokonca facebookovú skupinu farnosti Ouagadougou, v ktorej mu členovia želali všetko najlepšie k narodeninám 25. januára.

Tohtoročná vatikánska ročenka a webová stránka už uvádzajú kardinálov dátum narodenia ako 31. december 1945. Ouédraogo to vysvetľuje byrokratickou odchýľkou.

