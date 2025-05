Tomáš: Nebudeme trestať dôchodcov, ktorí mali vyšší príjem

Sociálna dávka v podobe 13. dôchodku zostane naďalej zachovaná. Rovnako sa nesiahne v rámci druhého konsolidačného balíka ani na ďalšie sociálne dávky, ako rodinné prídavky, rodičovský príspevok, materské dávky či príspevok pri narodení dieťaťa. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii V politike televízie TA3 minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). Opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS) kritizoval rezort práce za to, že 13. dôchodok si nemôže Slovensko dovoliť dávať seniorom, ktorí majú dôchodok vyšší, ako je súčasná priemerná mzda v SR.

„Je to konečne dôchodková dávka, pretože si ju zaslúžia aj tí dôchodcovia, ktorí majú vyšší dôchodok a je ich málo, pretože ani dve tretiny seniorov nemajú ani len priemerný dôchodok. Preto nebudeme trestať tých dôchodcov, ktorí si viac odvádzali alebo mali vyšší príjem,“ povedal Tomáš s tým, že na 13. dôchodok má mať nárok každý senior.

Rozsah sociálnych štandardov, ktoré má v súčasnosti nastavený vláda, podľa Viskupiča nie je schopná udržať, keďže aktuálne štát dáva 120.000 dôchodcom, ktorí majú riadny starobný dôchodok vyšší ako je priemerná mzda na Slovensku, ešte aj ten trinásty. Je to podľa neho nesociálne opatrenie, keďže ľudia s priemernými platmi sa skladajú na 13. dôchodok pre seniorov, ktorí majú riadny starobný dôchodok veľmi dobrý. Sociálna poisťovňa (SP) je aktuálne podľa neho v strate okolo troch miliárd eur, pričom na deficite sa výrazne podpísalo aj vyplácanie 13. dôchodkov. Tomáš reagoval, že ak by neexistoval 13. dôchodok, tak deficit SP by narastal pre druhý pilier.

Šéf rezortu práce sa zároveň vyjadril aj k situácii prepúšťania vo firmách na Slovensku a upozornil, že za ukončením výroby v mnohých z nich nie sú opatrenia vlády. „Za obdobie prvých štyroch mesiacov tohto roka bolo nahlásených asi 21 hromadných prepúšťaní, čo neznamená, že celá firma končí, len veľká časť ľudí končí alebo niekde aj celá firma. V minulom roku za rovnaké obdobie to bolo 36 hromadných prepúšťaní, za rovnaké obdobie o 44 % menej ľudí ohrozených stratou zamestnania alebo stratou miest,“ vyčíslil Tomáš s tým, že v prípade neuhradených miezd zo strany firiem sa snaží rezort práce pomôcť zamestnancom, a to vyplatením týchto ušlých miezd z garančného fondu Sociálnej poisťovne. Viskupič dodal, že najväčším problémom je to, že odchádzajúce firmy nemá na Slovensku kto nahradiť. Nové investície v krajine klesajú a budúci rok budú len na úrovni jedného percenta hrubého domáceho produktu (HDP).