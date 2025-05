Šutaj Eštok: Pri výstavbe nemocnice sú samosprávy s Vajnormi spokojné

Predseda opozičného hnutia PS a poslanec Národnej rady SR Michal Šimečka reagoval, že zástupcovia štátu samosprávam prezentovali zámer nemocnicu postaviť iba pár dní pred tlačovou konferenciou, kde projekt predstavili verejnosti.

Minister vnútra dodal, že postaviť nemocnicu vo Vajnoroch vyšlo z analýzy ako najlepšie riešenie. „Minister zdravotníctva nechal urobiť analýzu a on vám vo veľmi krátkom čase aj odprezentuje, kde posúdil všetky varianty, aj lokáciu v rámci Rázsoch, aj lokáciu v rámci Ružinova a jednoznačne najlepšou lokáciou vychádza územie vo Vajnoroch,“ vyhlásil Šutaj Eštok. Ako dodal, o Vajnoroch, respektíve východnej časti hlavného mesta ako o najlepšej lokalite pre nemocnicu informoval už počas svojho pôsobenia v rezorte bývalý minister Tomáš Drucker (vtedy nominant Smeru-SD). Lokalita vo Vajnoroch podľa šéfa Hlasu-SD však vtedy nemala potrebné povolenia.

Predseda PS si myslí, že je otázne, či nová koncová nemocnica vo Vajnoroch aj bude stáť. Ako pripomenul, súčasná vládna koalícia zmenila miesto umiestnenia nemocnice už tretíkrát. Zároveň by ocenil, keby vláda pred rozhodnutím konzultovala zámer aj s opozíciou.

„To, čo by zodpovedná vláda urobila, je, že by si povedala - tu je projekt na päť rokov dopredu a zrejme vtedy už nemusíme byť vo vláde, tak poďme sa porozprávať s opozičnými stranami, ktoré možno v tej chvíli budú vo vláde, ako by sme to spoločne vedeli podporiť. Ale to sa nestalo. Čiže v tejto chvíli jednak nevieme, či to naozaj bude, jednak to nie je prekonzultované, zatiaľ je to iba na papieri,“ uviedol Šimečka.