Matovičovo hnutie posiela Ficovi odkaz: Toto nerobte!

Hnutie Slovensko vyzýva premiéra SR Roberta Fica (Smer-SD) aby sa nezúčastnil na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny v Moskve. Podľa neho tým premiér priamo ublíži slovenskej ekonomike a preberie na seba aj zodpovednosť za obete na Ukrajine. Zástupcovia hnutia to uviedli na nedeľňajšej tlačovej konferencii.

„Ktorý rozumný líder Európskej únie sa bude baviť s Robertom Ficom o nejakých nápadoch, návrhoch, keď vidí, že chodí bozkať prsteň Vladimirovi Putinovi, vrahovi, ktorý zaradil aj našu krajinu na zoznam nepriateľov? Toto je obrovská hanba,“ podotkol predseda poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš. Predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa parlamentu Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) rovnako vyzvala Fica, aby do Kremľa nechodil legitimizovať ruskú agresiu.

Hnutie reagovalo aj na Ficovu ambíciu dohodnúť sa s predstaviteľmi ostatných politických strán na zrušení nedeľných diskusných politických relácií. „Robert Fico by si mal v prvom rade uvedomiť, že v každej jednej televíznej debate majú zástupcovia strany Smer-SD a zástupcovia vládnej koalície najväčší priestor,“ podotkol Šipoš. Podľa neho kedykoľvek si premiér zvolá tlačovku či rozhodne sa ísť do politických diskusií, tak novinári prídu a dvere komunikovať má otvorené.

Remišová zas vidí v ambícii Fica zrušiť nedeľné diskusie to, že premiér už nevie obhájiť ani pred svojimi voličmi papalášizmus vládnej koalície. „Keďže väčšina televízií je súkromná, je to výlučne ich rozhodnutie. No zároveň je povinnosťou aj súkromných televízií podľa zákona zabezpečiť nestrannosť a vyváženosť,“ pripomenula.

Poslanci hnutia reagovali aj na tvrdenia Fica o „rozvrátených verejných financiách“, ktoré údajne prevzal. „Popri krízach sme vyriešili pôžičkou 12 miliárd eur za nulový úrok aj tento problém a nechali sme ešte Ficovej vláde v pokladnici 10 miliárd eur na fungovanie štátu. To je rozdiel medzi mojím hospodárením s verejnými financiami a hospodárením Fica,“ doplnil líder hnutia Slovensko Igor Matovič s tým, že aktuálne Smer-SD s koaličnými partnermi zadlžuje Slovensko tempom 6,5 miliardy eur ročne.

Matovič podotkol, že Fico už počíta s predčasnými voľbami, no zatiaľ to nepovedal ani koaličným partnerom. „Ja si osobne vyhodnocujem, že chce ísť do predčasných volieb, po prvé preto, lebo ho to už nebaví z toho pohľadu, že nemá rešpekt ani vo svete, ani na Slovensku medzi koaličnými partnermi, ani z Prezidentského paláca. Zároveň si uvedomuje, že ak o rok budú dlhšie vládnuť, tak budú mať ešte horšie výsledky,“ myslí si Matovič.