Fico: Štefánik je náš pevný bod, o ktorý sa môžeme vždy oprieť

Generál Milan Rastislav Štefánik je jedným z najsvetlejších bodov našej histórie, o ktorý sa môžeme vždy oprieť. Pri príležitosti 106. výročia Štefánikovej tragickej smrti to vo videu na sociálnej sieti uviedol predseda vlády SR a Smeru-SD Robert Fico.

Premiér si prišiel uctiť pamiatku tragického úmrtia Štefánika k pomníku v Ivanke pri Dunaji. „Došiel som sem predovšetkým preto, aby som pripomenul Slovenkám a Slovákom jeho charakteristické vlastnosti. Ako bol pracovitý, ako bol vzdelaný a ako miloval vlastnú krajinu a vlastných ľudí. Preto nech je jeho odkaz pre nás inšpiratívny,“ zdôraznil Fico.

Poukázal na to, že Slováci nikdy nemali šťastie na kontinuitu štátnosti. „Prešli sme veľkými zradami, často od veľkých bratov, tak na západe, ale aj na východe,“ podotkol. Poukázal pritom na Mníchovskú dohodu či vpád vojsk Varšavskej zmluvy. „Smutné je to, že sa po roku 1989 zrádzame aj sami. Spomeňme si na to, ako predchádzajúce vlády nemali problém povoliť prelety bombardérov cez Slovensko, aby mohlo byť bombardované Srbsko a Belehrad,“ dodal.

Aktuálne podľa neho na Slovensku nejde o súboj pravice a ľavice, dobrého alebo zlého programu. „Ide o to, či Slovensko prežije, či Slovensko bude suverénna, dôstojná krajina, ktorá napriek tomu, že nie je príliš veľká, bude zohrávať určitú úlohu v európskom priestore,“ doplnil.

Štefánik povedal „Som Slovák telom i dušou – neznám lásky polovičatej." Milan Rastislav celým svojim životom dával najavo nielen túto bezpodmienečnú lásku, ale aj hĺbku svojho zápalu, presvedčenia, neúnavnosti a čistoty svojej duše, bojujúc za svojich doma. Štefánik bol neopakovateľným zjavom a len málo iných osobností dokázalo takou činorodosťou naplniť svoj krátky život. Jeho magnetizujúca osobnosť prekračuje veky a oslovuje nás svojou silou aj viac ako sto rokov po jeho tragickom úmrtí. Prvý dotyk so slobodnou vlasťou boli zároveň jeho posledné okamihy na tomto svete. Aký krutý vie byť život a osud voči tým, ktorí tak vedeli milovať život. Dnes som sa poklonil Štefánikovi, ako symbolu a môjmu vzoru. Považujem jeho pôsobenie a silu za inšpiráciu, za motor všetkého, čo musíme pre svoju vlasť robiť. Verím, že práve v jeho osobnosti je pevný bod, ktorý spája všetkých Slovákov, úprimne milujúcich Slovensko také, aké naozaj je.

Milan Rastislav Štefánik zomrel 4. mája 1919 pri tragickej leteckej nehode pri pristávaní neďaleko Bratislavy. Spolu s talianskymi letcami je pochovaný na mohyle na vrchu Bradlo, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou.