Erik Tomáš: Konsolidačný balíček pomohol k udržateľnosti verejných financií

Konsolidačný balíček pomohol k udržateľnosti verejných financií, pričom jeho opatrenia reagujú ešte na bývalú vládu Igora Matoviča (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ). Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii V politike televízie TA3 minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). Opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS) kritizoval vládu za to, že sa jej nedarí konsolidovať, pričom ustupuje zo svojich plánov do roku 2027 znížiť deficit pod tri percentá hrubého domáceho produktu (HDP).

„Vláda si nevymyslela konsolidáciu, tá reaguje na to, v akom stave prebrala verejné financie po Matovičovej vláde, ktorej súčasťou bola aj SaS. Ódorov minister financií skonštatoval, že sme prevzali historicky najhoršie verejné financie a my musíme konsolidačnými opatreniami na to reagovať, pretože ešte Pellegriniho vláda odovzdávala Matovičovej vláde verejné financie s deficitom 1,2 %, s dlhom na úrovni 48 % HDP,“ povedal Tomáš.

Viskupič reagoval, že súčasná vláda dosiaľ nekonsolidovala a jediné, čo sa jej podarilo, je, že na vyšších existujúcich aj nových daniach vyberá viac peňazí od firiem a obyvateľov Slovenska. Konsolidáciu pociťujú podľa neho Slováci najmä na vyšších poplatkoch a transakčnej dani, zatiaľ čo vláda schválila doživotnú rentu pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD) alebo generálneho prokurátora. Ďalej kritizoval vládu za to, že zamestnáva 35 štátnych tajomníkov či vytvára nové miesto pre poradcu na opravy mostov. Ušetriť sa podľa neho dá na cielenej energetickej pomoci, a to na úrovni 200 miliónov eur alebo na časti 13. dôchodkov.

Šéf rezortu práce sa ohradil, že ak by vládla opozícia, tak by škrtala aj na opatreniach v sociálnej oblasti, ako sú prídavky na deti či 13. dôchodok. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR splnilo už začiatkom roka podľa neho úlohu z prvého konsolidačného balíka, pričom prepustilo desať percent zamestnancov, čo bolo približne do 100 ľudí. „Deväťdesiatpäť percent všetkých výdavkov rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny ide na rôzne sociálne dávky, či už sú to materská dávka, prídavky na deti, príspevok pri narodení dieťaťa, obedy zadarmo a tak ďalej,“ priblížil Tomáš s tým, že škrtanie v rámci konsolidácie na sociálnych dávkach nedovolí ani v druhom konsolidačnom balíku.

V diskusii rozoberali tiež návrh Andreja Danka (SNS) k oslobodeniu malých podnikateľov a živnostníkov z transakčnej dane. Samotnú daň Tomáš nevníma ako dobré opatrenie, avšak koaličná strana Hlas-SD s ňou súhlasila, pretože ju neplatia fyzické osoby. „Na koaličnej rade chceme otvoriť otázku zrušenia transakčnej dane pre drobných živnostníkov, ktorým to naozaj môže spôsobovať najväčšie problémy, ale, samozrejme, musíme prísť s tým, kde výpadok v rozpočte pokryjeme,“ uzavrel šéf rezortu práce.

Viskupič dodal, že opozícia bude presadzovať jednotný názor, aby sa transakčná daň zrušila a každý návrh, či už ten od Danka alebo iný, podporí, aby sa znížilo zaťaženie pre podnikateľov.