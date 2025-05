Kamenický avizuje ďalšie dane, dotknú sa aj nehnuteľností

Pripomenul, že na aktuálnych konsolidačných opatreniach sa dohodli všetky tri koaličné strany. V budúcom roku by mala pri konsolidácii pomôcť daň z hazardu či možné zvýšenie dane z nehnuteľností. Uviedol to šéf rezortu financií v nedeľnej televíznej relácii Politika 24 televízie JOJ 24.

„Za seba môžem povedať jednu vec, že celá tá konsolidácia je potrebná, aby sme sa vyhli veriteľom, a nie je to vina ani Smeru, ani SNS, ani Hlasu,“ apeluje Kamenický s tým, že ak chcú byť zodpovední hospodári, musia ťahať za jeden povraz.

Pripomenul, že zavedenie transakčnej dane schválil parlament a taktiež prezident Peter Pellegrini. „Všetci za to zahlasovali a dnes začať kritizovať je síce možno ľúbivé, ale pre mňa je to populistické a je to krok, ako získavať politické body na úkor svojho koaličného partnera,“ uviedol minister financií. Zároveň priznal, že rozpočet je vždy kritická vec z hľadiska stability vlády.

Šéf rezortu pripomenul, že transakčná daň sa nedotýka bežných ľudí na Slovensku, ale podnikateľov, pričom suma vyzbieraná z tejto dane sa podľa slov neho nedá ľahko nahradiť.

Príde ďalšie zvyšovanie daní

Kamenický uviedol, že nadchádzajúci balík konsolidačných opatrení sa dotkne aj výdavkovej strany štátneho rozpočtu, škrtanie výdavkov má však podľa jeho slov isté limity. Príjmovej časti by sa mala týkať napríklad daň z hazardu, prípadne zvýšenie dane z nehnuteľností.

Cieľom šéfa rezort financií je dosiahnuť dohodu medzi koaličnými partnermi do júna tohto roka. „O čo neskôr príde k dohode, o tom menej budeme mať času, aby sme o tom viac diskutovali,“ priblížil Kamenický. Na záver podčiarkol, že si želá, aby súčasná vláda vydržala čo najdlhšie. „My budeme robiť maximum pre to, aby sme dovládli a nie je to ľahké,“ dodal.