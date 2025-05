Čo by mala obsahovať dovolenková lekárnička? Na tento liek zabúdame

Alergén, či už vo forme zložky jedla, peľu, srsti zvierat, popŕhlenia rastlinou alebo uštipnutia hmyzom, môže spôsobiť nemalé problémy aj ľuďom, ktorí sa za alergikov nepovažujú. Preto je vhodné pred odchodom na dovolenku preventívne pribaliť do lekárničky aj antihistaminikum. V relácii TASR TV Zdravie to povedal farmaceut Erik Novanský zo siete lekární Dr. Max.

„Ľudia, ktorí nemajú žiadnu alergiu alebo o nej nevedia, by mali mať so sebou aspoň malé balenie liekov, prípadne gél s obsahom antihistaminika,“ dodal. Pokiaľ má človek vážnu alergiu, napríklad astmu alebo anafylaxiu, po bodnutí hmyzom je dobré to mať zdokladované pri sebe, ak by sa alergická reakcia prejavila vo vyššej miere.

Pri každom prejave alergie treba podľa odborníka čo najskôr podať antihistaminikum. „Pokiaľ antihistaminikum nie je dostatočne efektívne a príznaky pretrvávajú, treba navštíviť lekára,“ zdôraznil.

Najčastejšie alergény sú podľa neho inhalačné. „Sú to pele, peľové zrnká, prípadne srsť zvierat. Rovnako časté sú aj plesne a roztoče,“ vysvetlil farmaceut. V prípade inhalačných alergií odporúča odborník sledovať pozorne peľové spravodajstvo. „V ňom si ľudia presne nájdu, ktorý alergén sa vyskytuje vo vyššej miere v ovzduší,“ poradil. Zároveň dodal, že veľkú skupinu tvoria potravinové alergie a tiež alergie po uštipnutí hmyzu. „Alergiu môžu spôsobiť aj chemikálie,“ upozornil.

S pribúdajúcim letným počasím ľudia častejšie hľadajú v lekárni pomoc z dôvodu popŕhlenia rastlinou alebo uštipnutia hmyzom. „Ide o klasické prejavy na koži - začervenané oči, opuchnutá sliznica. Pri týchto miernejších alergických reakciách vieme efektívne zakročiť voľnopredajnými produktami,“ povedal.

Pokiaľ ide o silnejší prejav alergie, lekárnici vždy odporúčajú navštíviť lekára. „Je to veľmi dôležité, pretože často pri silnejších formách bojujeme o minúty, možno hodiny, a pokiaľ by imunitná reakcia organizmu bola veľmi intenzívna, mohlo by dôjsť k anafilaktickému šoku, čo už je život ohrozujúci stav,“ vysvetlil odborník.

Alergia je na rozdiel od prechladnutia alebo chrípky neinfekčné ochorenie. Viaceré príznaky majú však spoločné. Či už ide o kýchanie, výtok z nosa, svrbenie a pálenie očí, alebo bolesť hlavy. „Hlavným rozdielom je dĺžka trvania príznakov a, samozrejme, aj teplota. Pri prechladnutí a chrípke sa teplota môže prejaviť skôr a je na to vyšší predpoklad. Pri chrípke je to skoro vždy, ale pri prechladnutí nemusí byť v takej miere. Pri alergiách by to bol skôr výnimočný stav,“ konštatoval Novanský.

Pre zmiernenie alergických príznakov poradil farmaceut vydezinfikovať prostredie aj oblečenie. „Rovnako, ako dokážeme vdychovať ten alergén, on sa vie ukladať aj na oblečení a vieme si ho priniesť domov. Takže je dôležitá dezinfekcia prostredia, čistenie vzduchu, mechanické prekrytie tváre, či už šatkou alebo slnečnými okuliarmi, je na mieste,“ uzavrel Novanský.