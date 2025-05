Hrozivý nález z Pompejí: Toto našli v jednom z domov

Archeológovia hlásia nový nález z legendárnych Pompejí, ktorý nám pomôže pochopiť posledné chvíle obyvateľov predtým, ako ich pohltila láva zo sopečnej erupcie. O náleze píše magazín Archaeology Magazine.

Vedcom sa v dome známom ako Dom Helle a Frixa podarilo nájsť rám postele, ktorý dotvára obraz o tom, čo sa vnútri dialo počas výbuchu Vezuvu.

Po výbuchu Vezuvu sopka najprv začala vyvrhovať do vzduchu malé ohnivé kamene, ktoré sa prepadávali cez strechu nad átriom. Vyplašení obyvatelia sa pred vulkanickými nánosmi pokúšali ukryť v spálni, pričom si zatarasili cestu posteľou.

V izbe sa našli pozostatky štyroch osôb, ktorí takto hľadali únik pred nezvratným osudom – jedným z nich bolo dieťa.

Pompeii Relives Its Last Day: Discoveries in the House of Helle and Phrixus Reveal a Desperate Attempt at Survival https://t.co/aEoYKd3KAa