Zelenskyj chce narušiť oslavy 9. mája v Rusku, tvrdí Moskva

Rusko v sobotu obvinilo Volodymyra Zelenského z ohrozenia bezpečnosti osláv druhej svetovej vojny 9. mája. Ukrajinský prezident povedal, že Kyjev "neprevezme zodpovednosť" za zaistenie bezpečnosti v Rusku v tento deň, píše TASR podľa agentúry AFP.

„Ohrozuje fyzickú bezpečnosť veteránov, ktorí prídu na prehliadky a oslavy v tento svätý deň,“ uviedla na sociálnej sieti Telegram hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharovová. „Jeho vyjadrenie... je, samozrejme, priamou hrozbou,“ dodala.

Vyhlásenia Vladimíra Zelenského označila aj za priamu hrozbu pre lídrov zahraničných štátov, ktorí prídu do Moskvy na slávnostnú prehliadku. „Po každom teroristickom útoku na území Ruska sa kyjevský režim, jeho bezpečnostné služby a Zelenský osobne chvália, že je to ich dielo, že to bude pokračovať. Preto veta, že 'negarantuje bezpečnosť 9. mája v Rusku', pretože to nie je oblasť jeho zodpovednosti, je, samozrejme, priamou hrozbou,“ uviedla.