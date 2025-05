Richter: Nevylučujem, že transakčná daň bude kompletne prehodnotená

Pripustil to v relácii Sobotné dialógy v Rádiu Slovensko poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda poslaneckého klubu Ján Richter (Smer-SD) v diskusii s poslancom NR SR a podpredsedom opozičnej strany SaS Mariánom Viskupičom.

„Ja si myslím, že sám premiér pripustil isté technické možnosti jej zlepšenia. Zatiaľ máme len prvý mesiac účinnosti tohto zákona. Ja vôbec nevylučujem, že transakčná daň po istom čase bude kompletne prehodnotená, do akej miery prináša to, čo sa od nej očakáva,“ spresnil Richter.

Koaličná rada sa bude musieť podľa jeho slov zaoberať DFT už v súčasnosti, lebo Andrej Danko a jeho SNS predložili do NR SR návrh novely zákona o DFT. „Podstatná časť očakávaných prostriedkov z tejto transakčnej dane nemá ísť od živnostníkov a malých podnikateľov,“ povedal koaličný poslanec. Dosahy na drobných živnostníkov zďaleka nie sú však podľa Richtera také, ako to oni pomenovávali.

Koalícia je podľa Richtera schopná dohodnúť sa o transakčnej dani tak, aby premiér nemusel spájať hlasovanie o DFT s vyslovením dôvery vláde. „Ja dôverujem tejto koalícii, že sa vieme na koaličnej rade dohodnúť tak, aby nebolo treba takýto inštitút v parlamente uplatňovať,“ uviedol Richter.

SaS podľa Viskupiča podporí akékoľvek riešenie, ktoré DFT urobí menej škodlivou a menej nezmyselnou. „Celá tá daň ako celok, nielen pre malých, nielen pre slovenských podnikateľov, pre všetky firmy, je nezmyselná, škodlivá a nemala vôbec vzniknúť. Dnes je jediné správne riešenie to, že by mala byť zrušená čím najskôr, ako to ide. Ja hovorím - okamžite. Dokonca by sa ešte mali vrátiť už zaplatené peniaze podnikateľom alebo by mali byť použité na nejakú inú splatnú daň,“ spresnil Viskupič.

„Dnes už aj koalícia pochopila, všetci pochopili, že v prípade transakčnej dane stúpili vedľa. Daň je jednoducho nezmyselná, škodlivá a škodiaca hlavne tým, ktorí hovoria, že chcú pomáhať malým a slovenským (podnikateľom), lebo tam to škodí ešte špeciálne. A ja dnes už vidím jediného zástancu dane, a tým je Ladislav Kamenický,“ povedal Viskupič.

Dopadne to podľa Viskupiča tak, že nakoniec neúspech za DFT bude pripísaný ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému (Smer-SD). „Možno by bolo naozaj najlepšie, aby aj pán Kamenický čím skôr našiel nejaké iné riešenie, napríklad úspory v štátnom rozpočte a zrušil túto daň,“ uzavrel k DFT Viskupič.