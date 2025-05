Armáda potvrdila plány na veľkú vojenskú prehliadku na Trumpove narodeniny

V tento deň oslávi svoje 79. narodeniny aj prezident Donald Trump. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

Podľa plánov na prehliadku by malo asi 6600 vojakov pochodovať z Arlingtonu vo Virgínii, kde sídli ministerstvo obrany, k parku National Mall vo Washingtone. Sprevádzať by ich malo zhruba 150 vozidiel a 50 vrtuľníkov. Plány osláv výročia armády pritom až donedávna nezahŕňali veľkú vojenskú prehliadku, ktorá by podľa amerických predstaviteľov mohla stáť desiatky miliónov dolárov.

Trump však už dlho chcel usporiadať vojenskú prehliadku a diskusie s Pentagónom o jej zorganizovaní spoločne s výročím armády sa začali pred necelými dvoma mesiacmi.

Hovorca pozemných síl USA Steve Warren v piatkovom vyhlásení uviedol, že ich oslavy budú zahŕňať ohňostroj, vojenskú prehliadku a celodenný festival v parku National Mall.

Predstavitelia Bieleho domu pre stanicu Fox News uviedli, že prehliadka bude jedným z prvých podujatí, ktoré odštartujú ročné oslavy 250. výročia vzniku Spojených štátov.

Trump už počas svojho prvého funkčného obdobia (2017-21) zamýšľal zorganizovať v roku 2018 vojenskú prehliadku po vzore osláv Dňa Bastily v Paríži. Takýto plán napokon zrušili pre vysoké náklady, ktoré by podľa jedného odhadu dosiahli až 92 miliónov dolárov, a logistické ťažkosti.

Miestne úrady a ministerstvo obrany vtedy vyjadrili obavy, že ťažká vojenská technika by mohla poškodiť cesty. „To jednoducho nie je náš štýl... Keď viete, akí ste mocní, nemusíte to ukazovať,“ povedal vtedy generál Michael Hayden.