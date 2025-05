Farmaceutka varuje: Tento bežný liek môže zvyšovať riziko demencie

Pravidelné užívanie niektorých bežných liekov na zmiernenie príznakov sennej nádchy by mohlo mať vážne dlhodobé následky. Skúsená britská lekárnička varuje, že časté užívanie antihistaminík, ktoré spôsobujú ospalosť, môže podstatne zvýšiť riziko rozvoja demencie.

Lekárnička Deborah Graysonová vo videu na sociálnej sieti TikTok zdôraznila, že pacienti by mali byť obozretní pri výbere lieku na potlačenie kýchania a svrbenia očí spojených so sennou nádchou. Staršie antihistaminiká, známe svojím tlmivým účinkom, boli v štúdiách spojené so zvýšeným rizikom demencie.

„Ospalosť spôsobujúce antihistaminiká totiž zasahujú do činnosti neurotransmiterov v mozgu,“ vysvetlila Graysonová. Podľa lekárničky, ktorá spolupracuje s Inštitútom nutričnej medicíny, tieto lieky ovplyvňujú najmä acetylcholín – kľúčovú chemickú látku v mozgu zodpovednú za pamäť a kognitívne funkcie. „Ak ich užívame dlhodobo, existuje z tohto dôvodu zreteľné riziko demencie,“ varuje farmaceutka.

Ako príklad uviedla aj lieky na spanie obsahujúce sedatívne antihistaminiká, pri ktorých zdôraznila, že nie sú vhodné na každodenné užívanie bez lekárskeho odporúčania.

Bezpečnejšie alternatívy

Graysonová odporúča alergikom siahnuť po tzv. antihistaminikách druhej generácie, ako sú cetirizín alebo loratadín, ktoré nespôsobujú ospalosť a nepredstavujú rovnaké riziko.

Dodala však, že najlepšie je urobiť niekoľko zmien v životnom štýle. "Jedným z najjednoduchších trikov je fyzicky zablokovať vstup peľu do vášho organizmu. Potieranie nosných dierok malým množstvom vazelíny môže pomôcť zachytiť peľ skôr, ako spôsobí problémy," povedala.

Farmaceutka odporučila aj nosenie slnečných okuliarov a pobyt v interiéri, keď je množstvo peľu obzvlášť vysoké, zvyčajne skoro ráno alebo neskoro večer.

"Sprchovanie a prezliekanie po pobyte vonku môže pomôcť zmyť všetky pretrvávajúce pele a zatvorené okná, najmä v noci, môžu zabrániť tomu, aby sa peľ dostal dovnútra počas spánku. Ak trpíte ťažkosťami, používanie ventilátora s HEPA filtrom v spálni môže tiež pomôcť znížiť množstvo peľu vo vzduchu a zabezpečiť vám lepší spánok,“ dodala.