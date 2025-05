Štúdia šokovala: Takto reálne vplýva kanabis na rakovinu

Časté fajčenie marihuany môže zvyšovať riziko úmrtia v dôsledku rakoviny hrubého čreva. Vyplýva to zo šokujúcej novej štúdie vedcov z Kalifornskej univerzity v San Diegu, ktorej zistenia spochybňujú dlhodobo pretrvávajúce mýty o liečivých účinkoch marihuany.

Výskum publikovaný v odbornom časopise Annals of Epidemiology sledoval viac ako 1 000 pacientov s rakovinou hrubého čreva. Ľudia, ktorí užívali marihuanu denne ešte pred stanovením diagnózy rakoviny, mali až 56-percentnú pravdepodobnosť, že zomrú do piatich rokov od zistenia ochorenia. Toto riziko bolo 11-krát vyššie ako u ľudí, ktorí túto drogu nikdy neužívali (ich riziko úmrtia do 5 rokov bolo 5 %).

Ešte horšie vyhliadky mali pacienti, ktorým bola oficiálne diagnostikovaná závislosť. U nich bola pravdepodobnosť úmrtia do piatich rokov od diagnózy rakoviny až 24-krát vyššia v ľuďmi, ktorí nikdy marihuanu neužívali.

THC ako možný vinník

Odborníci sa domnievajú, že za týmto negatívnym účinkom môže stáť THC, hlavná psychoaktívna zložka kanabisu. Predpokladajú, že THC môže spôsobovať zápal v hrubom čreve, čo následne podporuje rast rakovinových buniek. Okrem toho existuje podozrenie, že THC môže potláčať aktivitu T-lymfocytov – imunitných buniek, ktoré sú kľúčové v boji proti nádorovým bunkám.

„Táto štúdia prispieva k rastúcim dôkazom, že intenzívne užívanie kanabisu môže mať nedostatočne rozpoznané dopady na imunitný systém, duševné zdravie a správanie pri liečbe – čo všetko môže ovplyvniť výsledky liečby rakoviny,“ uviedol doktor Raphael Cuomo, spoluautor štúdie a docent na Lekárskej fakulte UC San Diego.

Vplyv na psychiku a liečbu

Vedci tiež upozorňujú na ďalší možný mechanizmus: závislosť od kanabisu môže viesť k depresii a úzkosti. Tieto psychické problémy môžu následne znížiť ochotu a schopnosť pacientov dôsledne dodržiavať náročný liečebný režim rakoviny.

Zistenia prichádzajú v čase, keď užívanie marihuany celosvetovo rastie, najmä medzi mladými ľuďmi. Súčasne lekári evidujú znepokojujúci nárast prípadov rakoviny hrubého čreva práve v mladších vekových kategóriách. Táto štúdia búra podľa vedcov potenciálne nebezpečné mýty o liečebných účinkoch kanabisu pri rakovine.

Autori štúdie však dodávajú, že sú potrebné ďalšie výskumy na potvrdenie týchto zistení a presné pochopenie mechanizmov, akými kanabis ovplyvňuje priebeh rakoviny hrubého čreva. Poukazujú tiež na to, že v ich štúdii tvorili pacienti s diagnostikovanou závislosťou len malé percento (3 %) a neboli k dispozícii údaje o presnom štádiu ich ochorenia. Napriek tomu výsledky naznačujú jasné riziko, ktoré by nemalo byť ignorované.