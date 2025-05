Šefčovič: EÚ ponúkne Spojeným štátom zvýšenie nákupu o 50 miliárd eur

DNES - 7:26

Brusel Správy » Ekonomické

Európska únia chce zvýšiť nákup amerického tovaru o 50 miliárd eur (56,5 miliardy dolárov) v záujme zmiernenia vzájomného obchodného napätia. Uviedol to vo štvrtok v rozhovore pre denník The Financial Times (FT) eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič, píše TASR.

Brusel podľa Šefčoviča dosahuje „určitý pokrok smerom k dosiahnutiu dohody“, neakceptoval by však, aby Washington ponechal desaťpercentné clá na svoj tovar ako spravodlivé riešenie obchodných rokovaní. Túto sadzbu zaviedla administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa začiatkom apríla ako minimálne colné zaťaženie takmer všetkého dovozu, pripomína agentúra Reuters. USA v marci zaviedli 25-percentné clá na autá, oceľ a hliník z EÚ a v apríli 20-percentné clá na ostatný tovar dovážaný z EÚ. Následne znížili 20-percentnú sadzbu na polovicu do 8. júla, čím stanovili 90-dňové okno na rokovania o dosiahnutí komplexnejšej dohody o colných sadzbách. V reakcii na to EÚ pozastavila svoje vlastné plány na zavedenie odvetných ciel na niektorý tovar z USA a navrhla nulové clá na všetok priemyselný tovar na oboch stranách. „Ak to, čo považujeme za problém deficitu, je 50 miliárd eur, verím, že tento problém môžeme naozaj... veľmi rýchlo vyriešiť nákupom LNG a niektorých poľnohospodárskych produktov, ako sú sójové bôby, alebo v iných oblastiach,“ povedal Šefčovič podľa FT. Podľa Európskej komisie (EK) je schodok americkej obchodnej bilancie s EÚ, pokiaľ sa započítajú i služby, v ktorých majú prevahu americké spoločnosti, práve 50 miliárd eur. Šefčovič však upozornil, že bude „veľmi ťažké“ dosiahnuť dohodu, ktorá by bola „jednoznačne dobrá a prijateľná pre naše členské štáty a náš Európsky parlament“, cituje denník. Európska komisia vyjednáva o obchodných opatreniach v mene členských štátov EÚ, vysvetľuje Reuters. EÚ bola tiež ochotná spolupracovať s USA na riešení vplyvu prudkého nárastu čínskeho exportu v záujme uľahčenia uzavretia obchodnej dohody, dodal eurokomisár pre obchod.