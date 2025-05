SKDP: Podnikateľom sa tento rok zmenili niektoré pravidlá pri finančnom lízingu

Od začiatku tohto roka pritom začali platiť legislatívne zmeny v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH), ktoré sa týkajú aj lízingu. Po novom je väčšina finančných lízingov s právom kúpy považovaná za dodanie tovaru, zvýšila sa aj základná sadzba DPH z 20 % na 23 %, priblížila špecialistka pre PR a internú komunikáciu Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) Martina Rybanská.

„S účinnosťou od 1. januára 2025 došlo na Slovensku k zmenám v oblasti DPH, ktoré sa dotýkajú finančného lízingu. Tieto zmeny priniesli zosúladenie domácich pravidiel s európskou judikatúrou a môžu mať vplyv na daňové zaťaženie a peňažné toky podnikateľských subjektov,“ upozornila.

Finančný lízing, pri ktorom je na konci zmluvy dohodnuté právo kúpy za symbolickú cenu, sa pri zmluvách uzatvorených od januára tohto roka klasifikuje ako dodanie tovaru. DPH z celej lízingovej zmluvy sa preto bude uplatňovať už pri odovzdaní predmetu nájomcovi. Zároveň budú paralelne existovať aj zmluvy o finančnom lízingu s právom kúpy, pri ktorých sa DPH režim nemení. Pôjde o zmluvy, pri ktorých má nájomca okrem nadobudnutia predmetu aj iné alternatívy ukončenia.

Pri zmluvách uzatvorených do 31. decembra minulého roka bol finančný lízing s právom kúpy považovaný za dodanie služby s rozloženou daňovou povinnosťou, resp. odpočtom, a to bez ohľadu na výšku kúpnej ceny na konci. „Legislatívna zmena znamená, že ak si napríklad podnikateľ cez finančný lízing s právom kúpy zaobstará v roku 2025 auto, môže si pri väčšine lízingov odpočítať DPH z celej odplaty hneď na začiatku nájmu,“ vysvetlil daňový poradca z SKDP Juraj Ďuratný.

Ďalšou tohtoročnou dôležitou zmenou, ovplyvňujúcou aj lízingové financovanie, je zvýšenie základnej sadzby DPH z 20 % na 23 %. Komora tiež pripomenula, že netreba zabudnúť na zmenu režimu pri spätnom lízingu od 1. januára 2024. Ten sa po novom považuje za finančnú službu oslobodenú od DPH, podobne ako úver. V aplikačnej praxi je preto pre podnikateľov dôležité správne vyhodnotenie typu lízingu z pohľadu DPH.

„Od toho závisí, kedy a v akej výške vznikne podnikateľovi právo na odpočet. Dôležité je tiež minimalizovať riziko chýb, ktoré by mohli viesť ku sankciám. Daňový poradca vie upozorniť aj na riziká, ktoré by mohli viesť k dodatočnému daňovému zaťaženiu a vie pomôcť pripraviť sa aj na možnú daňovú kontrolu a dohliadne na zosúladenie dokumentácie so zákonom,“ doplnil Ďuratný.