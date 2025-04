Jaurová: Odvolanie riaditeľa FPU je obrovský krok cez červenú čiaru

Ľudia ako odvolaný riaditeľ FPU sú podľa nej hrdinami, ktorí zo všetkých síl bránia inštitúcie, zákony a zdravý rozum a nie vlastné záujmy. TASR o tom informovalo mediálne oddelenie PS.

„Ak náš právny systém si nedokáže poradiť s funkcionármi, ktorí svojvoľne jednajú a porušujú všetky možné zákony aj nejaké etické hranice, tak máme naozaj veľmi vážny problém,“ podotkla Jaurová.

Dodala, že sa bude obracať na všetky dostupné právne inštancie, pretože podľa nej sa páchajú obrovské ujmy na kultúre a právnom systéme. Škody, ktoré nominanti Ministerstva kultúry (MK) SR v Rade FPU podľa Jaurovej napáchali, bude len veľmi ťažké napraviť. „Je potrebné túto vládu vymeniť čo najskôr, aby sme mohli vrátiť inštitúcie a právo ľuďom na Slovensku - v kultúre aj v celej spoločnosti,“ priblížila.

Rada FPU sa v stredu uzniesla na odvolaní Róberta Špotáka z funkcie riaditeľa. Podľa Rady Špoták v stanovenej lehote nezabezpečil sprístupnenie dokumentácie k projektom zameraným na podporu folklórnych podujatí. Nezabezpečil tiež návrhy členov komisií, čím znemožnil rozhodnúť v zákonnej lehote, a zverejnil hlasovania členov rady, čo má byť podľa zákona neverejné.

Špoták považuje svoje odvolanie z čela FPU za neoprávnené. Tvrdí, že rada mu prikázala konať v rozpore so zákonom o fonde, podľa ktorého musia byť do rozhodovania zapojené odborné komisie. Zdôraznil, že zmena ich postavenia na poradný orgán neznamená možnosť ich vylúčenia z procesu rozhodovania. Za meškanie pri podpore folklórnych podujatí podľa neho nemôže on ani kancelária fondu, keďže voľbu komisie zablokovala opakovaná neúčasť nominantov MK na zasadnutiach rady. Radu zároveň označil za nekompletnú a rozhodujúcu v rozpore so zákonom.