Ak samospráva nebude chcieť vodnú elektráreň Málinec, Taraba návrh nepredloží

Uviedol to po výjazdovom rokovaní vlády v Malej Lehote v okrese Žarnovica. Deklaroval, že je politikom, ktorý bude vždy rešpektovať rozhodnutia ľudí.

Na Slovensku je podľa Tarabu vytypovaných päť profilov, kde by prečerpávacia vodná elektráreň mohla byť postavená. „Dávame im ponuku. Na stole je dvojmiliardová investícia, ktorá vie byť platená z reálnych finančných zdrojov mimo štátneho rozpočtu, pretože to je tak výnosné, že aj konzorciá bánk sa o to pobijú, aby to vedeli zaplatiť, prefinancovať. Ale keď miestni povedia, že tam nič nechcú, chcú tam len tie medvede, že tam chcú mať vysokú nezamestnanosť a nie 3000-eurové platy, ako majú pripravené, tak je to ich rozhodnutie,“ povedal minister.

Slovensko má podľa Tarabu predispozíciu, aby vedelo budovať prečerpávacie vodné stanice. Považuje ich za najekologickejšie a najvýnosnejšie riešenia. Tvrdí, že Rakúsko má vo výstavbe 13 vodných elektrární a 23 už má funkčných a po celom svete ich bolo v poslednom období postavených 17.

Návrh sa v regióne Podpoľania stretol s obavami i odporom, ľudia podpisovali aj petíciu za zastavenie projektu. Samosprávy pod Poľanou upozorňovali i na nevhodnú komunikáciu o plánovanom zámere. V súvislosti s plánovanou výstavbou prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec sa v utorok (29. 4.) uskutočnilo stretnutie s dotknutými vlastníkmi pozemkov a predstaviteľmi štátneho podniku Vodohospodárska výstavba.