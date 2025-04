Hnutie Slovensko: Vláda neplní sľuby, deficit o pol percenta ročne neznižuje

Vláda by mala konsolidovať verejné financie najmä na vlastnej spotrebe, a nie vyberaním ďalších daní od ľudí. Napriek už dvom prijatým konsolidačným balíčkom sa koalícii nedarí splniť svoj sľub, že bude znižovať deficity štátneho rozpočtu o pol percenta ročne. Na stredajšej tlačovej konferencii na to upozornili poslanci NR SR za hnutie Slovensko Július Jakab a Igor Matovič.

„Toto je problém, ktorý na Slovensku máme, že súčasná vláda iba orie na chrbtoch ľudí, ale na svoje výdavky sa absolútne nepozerá,“ povedal Jakab. Poukázal na rast počtu pracovníkov štátnej správy, na rastúci počet štátnych tajomníkov aj na ďalšie výdavky schválené súčasným kabinetom Roberta Fica (Smer-SD).

Zlepšené hodnotenie hospodárenia štátu, ktoré v stredu zverejnila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, považuje Jakab za nedostatočné. „To je ako jednooký medzi slepými,“ okomentoval poslanec pokles rizika verejných financií v roku 2024 z vysokého do stredného pásma. „Deficit hovorí jednoznačne, oni nesplnili to, čo na začiatku hovorili, keď prišli a povedali, že financie sú rozvrátené a že oni idú konsolidovať o pol percenta,“ dodal Jakab.

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) predložil na vládu výročnú správu o pokroku Slovenskej republiky 2025, podľa ktorej deficit v roku 2023 dosiahol 5,2 % hrubého domáceho produktu (HDP), vlani to bolo 5,3 % HDP a v tomto roku má deficit dosiahnuť 4,9 % HDP. Výraznejšieho poklesu tempa zadlžovania by sa malo Slovensko dočkať až v roku 2026, keď by sa mal deficit verejných financií znížiť na 4,1 % a v roku 2027 na 3,5 %.