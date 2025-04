Šimečka: Vláda absolútne nezvláda konsolidáciu, verejný dlh naďalej rastie

Reaguje tak na vládou schválenú Výročnú správu o pokroku SR za rok 2025. Hnutie okrem iného apeluje na znižovanie vládnych výdavkov.

„Priznávajú, že deficit pod 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) nebude, tak ako sľuboval pán minister Kamenický (Smer-SD), v roku 2027,“ povedal Šimečka. „Teraz je čierne na bielom v tom dokumente napísané, že to nebudú 3 %, že to bude 3,5 %. Čiže v podstate tú konsolidáciu nechávajú, alebo tú najťažšiu časť, až na tú budúcu vládu, až na rok 2028. Takže tu už jednoznačne podliezli latku, ktorú si sami nastavili,“ skonštatoval.

Zároveň zdôraznil, že dlh SR sa neznižuje, naopak, dochádza k jeho rastu. „Na hlavu je to o 1500 eur viac dlhu, odkedy táto vláda prišla k moci,“ vyčíslil predseda hnutia. Vládni predstavitelia podľa jeho slov absolútne nevedia, ako ďalej a ako zložiť konsolidačný rozpočet na budúci rok. Podnikateľský aj súkromný sektor z toho dôvodu aktuálne nevie, čo môže v budúcom roku očakávať a či opäť nedôjde k dramatickému zvýšeniu daní, ktoré bude dusiť domácu ekonomiku, dodal Šimečka.

Podpredseda PS Michal Truban zároveň vyzval vládu, aby zverejnila informáciu, koľko sa za mesiac jej platnosti vybralo na transakčnej dani. Zverejnené výsledky o hospodárení štátu podľa hnutia iritujú podnikateľov, keď vidia, ako sa im každodenne strháva transakčná daň, čo je vzhľadom na stav verejných financií v konečnom dôsledku zbytočné.

„Vláda všetky tie peniaze, ktoré vyberie na transakčnej dani, rovno rozhádže na svoj ‚papalášizmus‘ a toto naozaj nerobí žiadna iná vláda v Európskej únii,“ dodal opozičný poslanec Ján Hargaš (PS).

Z dokumentu, ktorý v stredu schválila vláda, vyplýva, že naďalej cieli postupný pokles deficitu verejných financií k 3 % HDP, ktorý by sa však vzhľadom na nepriaznivé geopolitické faktory mal udiať v roku 2028, teda o rok neskôr, ako sa pôvodne plánovalo. V budúcom roku by mal schodok klesnúť na 4,1 % z tohtoročných 4,9 % HDP. Na dosiahnutie aktualizovaných cieľov sa odhaduje potreba ďalších konsolidačných opatrení na úrovni približne 1,7 miliardy eur v roku 2026 a do 3,5 miliardy eur v roku 2027.