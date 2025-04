Vláda schválila asi 1,6 milióna eur a podporné opatrenia pre región Pohronie

O vyčlenení celkovej čiastky 1.616.000 eur, ktorá zahŕňa aj vyše 60-tisícovú položku pre projekty v okrese Banská Bystrica, rozhodla vláda na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v Malej Lehote v okrese Žarnovica.

Schôdzu v regióne Pohronie začal kabinet analýzou sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Banská Štiavnica a Žarnovica s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti.

V uznesení vyčlenil 1.116.000 eur na projekty obcí a miest okresov Banská Štiavnica a Žarnovica a iných právnických osôb. Čiastka zahŕňa aj 67.000 eur pre investície v okrese Banská Bystrica, z toho 17.000 eur pre rímskokatolícku cirkev na sanáciu budov v Banskej Bystrici, Španej Doline i Čeríne, 50.000 eur dostane futbalová akadémia Mareka Hamšíka na materiálno-technické a personálne zabezpečenie výchovy detí a mládeže.

Ďalší necelý pol milión eur podporí 15 investičných projektov v regióne Pohronie, napríklad na rozšírenie kapacít domova dôchodcov a domova sociálnych služieb SOCIETA v obci Hodruša-Hámre schválil 110.000 eur, rovných 100.000 eur pomôže mestu Žarnovica na sanáciu zosuvu podložia prístupovej komunikácie do mestskej časti Lukavica. Nová Baňa dostane 100.000 eur na rozšírenie a dokončenie kanalizácie nad jazerom Tajch.

Mestu Banská Štiavnica vláda „odklepla“ 48.000 eur na dostavbu garáže pri hasičskej zbrojnici DHZ Banská Štiavnica a ďalších 30.000 eur na rekonštrukciu schodov pri Katolíckej spojenej škole sv. Františka Assiského.

Z menších položiek vláda napríklad schválila 17.000 eur pre Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) za účelom podpory podujatia „Otvorenie cesty na Kráľovu hoľu spolu s cyklo-eventom“, či 10.000 eur na revitalizáciu jediného plochodrážneho štadióna na Slovensku v Žarnovici.

Súčasťou uznesenia sú tiež schválené úlohy pre jednotlivé rezorty, ktoré majú realizovať v regióne. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) dostal napríklad úlohu zabezpečiť do konca roka 2025 realizáciu opravy cesty I/65 v úseku Bartošova Lehôtka - Kremnica, do konca apríla 2026 tiež opraviť most cez Beliansky potok v obci Banská Belá.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) má do konca roka zabezpečiť vysokozdvižnú plošinu do ulíc mestskej pamiatkovej rezervácie lokality UNESCO Banská Štiavnica pre Hasičský a záchranný zbor SR.

Medzi úlohy ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (nezávislý) patrí v spolupráci s predsedom BBSK Ondrejom Lunterom zabezpečiť spolufinancovanie dobudovania úseku cesty Malá Lehota - Zlaté Moravce.

Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD) sa bude angažovať v rozvoji povedomia o Banskej Štiavnici a jej Banskej akadémii ako jednom z najstarších miest technického vzdelávania v Európe.