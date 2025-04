Samosprávy: Hrozí, že vláda presunie 400 miliónov eur do iných štátnych projektov

Samosprávy by tak mohli prísť o 400 miliónov eur, pričom tieto zdroje by im chýbali na infraštruktúru, vybavenie škôl či výstavbu vodovodov a kanalizácií v mestách a obciach. V stredu to uviedli zástupcovia zo Zduženia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) a Únie miest Slovenska (ÚMS).

„Odmietame akýkoľvek presun a vyzývame predsedu vlády Slovenskej republiky, aby sa zachovalo financovanie určené pre obce, mestá a kraje, inak budú ohrozené projekty v území, medzi inými výstavby domovov sociálnych služieb alebo rozširovanie kapacít základných škôl v jednotlivých projektov. Peniaze musia smerovať priamo do regiónov, miest a obcí,“ povedal predseda SK8 Jozef Viskupič s tým, že ak by vláda presmerovala finančné prostriedky určené pre samosprávy na nové štátne priority, tak by došlo k vážnemu ohrozeniu kľúčových projektov v regiónoch.

Samosprávy spresnili, že vláda by mohla v rámci nových priorít EK presunúť financie z Programu Slovensko na obranu, vodné zdroje, energetickú efektivitu, inovácie či dostupné bývanie na Slovensku. Predseda ZMOS Jozef Božik upozornil na to, že viaceré mestá a obce už majú pripravené projekty, ktoré by sa mohli realizovať v budúcnosti, no ak im vláda zoberie peniaze určené na ne, tak nebudú mať finančné prostriedky na ich uskutočnenie.

„Únia miest Slovenska sa pridáva k ostatným samosprávnym združeniam, aby nezmizlo 400 miliónov eur, ktoré sú už dávno alokované,“ dodal prvý viceprezident ÚMS a primátor hlavného mesta Bratislava Matúš Vallo.

Samosprávy o tejto téme už diskutovali s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktoré má obavy z nízkej miery čerpania týchto eurofondov. Samosprávy spresnili, že tieto peniaze z Programu Slovensko vedia vyčerpať, avšak z dôvodu náročnej projektovej prípravy ide o zdĺhavejší proces. Na otvorený dialóg k tejto téme preto vyzvali aj premiéra Roberta Fica (Smer-SD).

Na možný presun eurofondov určených pre samosprávy upozornila 17. apríla aj opozičná strana Progresívne Slovensko (PS), ktorá apelovala na vládu, aby pri rozhodovaní o čerpaní eurofondov neobchádzala samosprávy.