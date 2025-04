Nepál sa chystá obmedziť počet povolení pre výstup na Mount Everest

Uvádza sa to v návrhu nového nepálskeho zákona s cieľom znížiť preplnenosť na najvyššej hore sveta a zvýšiť tam bezpečnosť. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.

V Národnom zhromaždení, 59-člennej hornej komore parlamentu, má vládnuca koalícia väčšinu potrebnú na schválenie zákona. Podľa návrhu tiež musia byť nepálskymi občanmi vedúci miestneho personálu a horský vodca sprevádzajúci horolezcov.

Príjmy nepálskeho štátneho rozpočtu sú vo veľkej miere závislé od horolezectva, vysokohorskej turistiky a cestovného ruchu. Krajina čelí kritike, že vystúpiť na 8849 metrov vysoký vrchol sa po zaplatení poplatku pokúša priveľa aj neskúsených horolezcov.

V sezóne sa preto vytvára dlhý rad v „zóne smrti“, kde nie je dostatok prírodného kyslíka na prežitie. Obzvlášť nebezpečný je aj ľadopád Khumbu a tesne pod vrcholom Hillaryho schod.

Preplnenosti sa pripisuje vysoký počet úmrtí - minulý rok ich bolo osem. V roku 2023 zomrelo 12 horolezcov, ďalších päť je nezvestných a Nepál vydal 478 povolení. Podľa ministerstva cestovného ruchu je v krajine viac ako 400 vrcholov, na ktoré sa môžu vydávať expedície, 74 vyšších ako 7000 metrov.

„Len niekoľko sedemtisícových vrcholov (v Nepále) priťahuje horolezcov,“ povedal Taši Lhakpa Šerpa zo spoločnosti 14 Peaks Expedition, ktorá je hlavným organizátorom expedícií v Nepále. Taši vystúpil na Everest osemkrát.

Medzinárodní prevádzkovatelia expedícií považujú za primeraný výstup na akúkoľvek sedemtisícovku, nielen v Nepále.

„To by nemalo žiadny zmysel. A do tohto zoznamu by som pridal aj hory, ktoré sa blížia k 7000 metrom a ktoré sú široko využívané ako príprava, ako napríklad Ama Dablam, Aconcagua, Denali a ďalšie,“ povedal organizátor vysokohorských expedícií Rakúšan Lukas Furtenbach. V súčasnosti vedie expedíciu na Everest.

Podľa neho je nedostatok kvalifikovaných nepálskych horských vodcov, a preto by tam mali mať možnosť pracovať aj horskí vodcovia z iných krajín.

„Je dôležité, aby horskí vodcovia mali kvalifikáciu ako IFMGA (Medzinárodná federácia asociácií horských vodcov) bez ohľadu na štátnu príslušnosť. Vítame aj nepálskych sprievodcov IFMGA, ktorí pracujú v Alpách v Európe,“ povedal.

„Je príliš ťažké nájsť v Nepále rozumný vrchol s výškou nad 7000 metrov,“ povedal americký organizátor Garrett Madison. Podľa neho by 6500-metrový vrchol kdekoľvek na svete bol lepší nápad.