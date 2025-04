Šaško požiadal SAV o testovanie vzoriek vakcín proti COVID-19

„Budú to všetky vzorky, ako som aj hovoril. Sú tam nejaké technikálie, že to bude musieť byť so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, takže oni ich potrebujú osloviť z pohľadu procesných vecí,“ povedal Šaško. Dodal, že do SAV sa chystá aj osobne.

Vláda minulý týždeň poverila Šaška, aby bezodkladne požiadal Biomedicínske centrum SAV vypracovať komplexnú správu o kvantitatívnej analýze na prítomnosť DNA a iných látok vo vybraných retenčných šaržiach vakcín používaných proti ochoreniu COVID-19 v slovenskej populácii. Rovnako vypracovať znalecký a expertný posudok vplyvu prítomných látok na ľudský organizmus. Kabinet zároveň ministra poveril, aby do predloženia výsledkov tejto správy zastavil odoberanie ďalších vakcín proti COVID-19.