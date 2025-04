Kubina: Ústavný súd nepovedal, že minister konal pri čurillovcoch zákonne

Dosiaľ existuje iba jedno právoplatné úradné rozhodnutie v tomto prípade, a tým je rozhodnutie Úradu na ochranu oznamovateľov, ktorý uznal ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) za vinného zo spáchania správneho deliktu. V reakcii na utorkové (29. 4.) vyhlásenie ministra o odmietnutí ústavnej sťažnosti čurillovcov to pre TASR uviedol advokát policajtov Peter Kubina.

„Ústavný súd pred približne tromi týždňami odmietol jednu z podaných ústavných sťažností, ktoré sa týkajú konaní o nariadenie neodkladného opatrenia. Ústavný súd len zopakoval doterajšie rozhodnutia krajského a najvyššieho súdu, že policajt nemá právo domáhať sa neodkladného opatrenia proti personálnemu rozkazu. Jeho rozhodnutie rešpektujeme, hoci v ňom chýba zohľadnenie ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti,“ vysvetlil Kubina.

Advokát podotkol, že po rozhodnutiach krajského súdu bolo jasné, že sa im neodkladnej a rýchlej ochrany domôcť nepodarí. Vyhlásil, že podľa súdov sú policajti občanmi druhej kategórie, ktorým nepatrí rovnaká ochrana oznamovateľov ako „nepolicajtom“. Ozrejmil, že v konaniach, ktoré podávajú na súdy, už nebojujú za neodkladné opatrenie, keďže od momentu, keď policajtov minister vnútra postavil mimo služby, uplynulo 18 mesiacov.

„Tieto konania vedieme aktuálne už len v prospech riadneho fungovania systému ochrany oznamovateľov, pretože stav, keď oznamovatelia z radov príslušníkov Policajného zboru nemajú k dispozícii základný nástroj neodkladnej súdnej ochrany oznamovateľa vo forme neodkladného opatrenia, nemá oporu v zákone a významne oslabuje systém ochrany oznamovateľov,“ dodal advokát.

Kubina tiež spomenul, že ochrana oznamovateľov by mala vyzerať ako v prípade Márie Koránovej, ktorej Krajský súd súd v Košiciach právoplatne zrušil výpoveď z práce. Dostať ju mala z dôvodu, že v minulosti upozornila na neefektívny prenájom sanitiek. Tvrdí, že ak by Koránová bola príslušníčkou polície, ochranu, ktorú získala, by nedostala len pre svoj status policajtky.

Minister vnútra Šutaj Eštok v utorok na sociálnej sieti informoval, že Ústavný súd odmietol ústavnú sťažnosť jedného z policajtov zo skupiny čurillovcov proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR o odvolaní.