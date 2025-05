Prečo vakcíny fungujú najlepšie pri aplikovaní do tej istej ruky?

Pri očkovaní nám v prípade väčšiny vakcín aplikujú do tela neaktívnu alebo oslabenú časť ochorenia, proti ktorému chceme byť chránení – čiže antigén. Z tejto látky neochorieme – naopak imunitné bunky sa ju naučia rozoznávať, aby sa dokázali lepšie brániť v prípade útoku rovnakej látky zvonku.

Pred ochoreniami nás takto chránia B bunky, ktoré si pamätajú imunitnú reakciu aj niekoľko rokov po očkovaní. V závislosti od typu vakcíny je však u niektorých potrebná posilňujúca dávka. Treba ju však aplikovať do rovnakej ruky ako pri prvom očkovaní?

Ide o rýchlosť

Výskumom posilňujúcich dávok sa zaoberal tím z Garvanovho inštitútu medicínskej vedy v austrálskom Sydney. Ten prišiel na to, že B bunky s pamäťovou stopou sa prevažne zdržujú v lymfatickej uzline najbližšie pri mieste vpichu vakcíny. Tu tiež reagujú s makrofágmi, ďalšími bunkami kľúčovými pre imunitu.

Ako tvrdia vedci vo výskume publikovanom v žurnále Cell, pri vpichnutí vakcíny do tej istej ruky sú makrofágy pripravené na rýchlu odpoveď. Ich úlohou je oboznámiť B bunky s antigénom, a pripraviť ich na tvorbu antigénov dvakrát rýchlejšie ako pri vpichnutí do druhej ruky.

„Makrofágy zhromažďujú patogény a odstraňujú mŕtve bunky, no podľa nášho výskumu tie v lymfatických uzlinách najbližšie k miestu vpichu hrajú kľúčovú rolu aj pri tvorbe budúcej efektívnej odpovede na očkovanie.“

Vedci takto testovali vakcínu proti ochoreniu SARS-CoV-2, pričom sa preukázalo, že pri vpichnutí posilňujúcej dávky do tej istej ruky u zdravých dobrovoľníkov vznikla imunitná odpoveď dvakrát tak rýchlo ako u ostatných. Protilátky, ktoré sa im v tele vytvorili, boli dokonca účinnejšie proti variantom delta a omikron, tvrdí výskum. V priebehu štyroch týždňov od podania očkovacej látky sa však úroveň protilátok v telách všetkých skúmaných vyrovnala.

Vedci dodávajú, že podanie očkovacích látok do oboch rúk nijako neovplyvňuje ich dlhodobý účinok, no v budúcnosti by ich zistenie mohlo pomôcť pri rýchlom zásahu proti potenciálnej pandémii.