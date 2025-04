Krajčí sa pýta na financovanie a hľadanie personálu do novej národnej nemocnice

Myslí si, že vládni predstavitelia len opäť stavajú „vzdušné zámky“.

Odhadované výdavky na novú nemocnicu sú podľa ministerstva zdravotníctva vo výške 1,2 miliardy eur. Hoci 200.000 eur má ísť z plánu obnovy, Krajčí sa pýta, odkiaľ ešte chce štát zobrať na projekt peniaze. „Ďalšia otázka, čo sa urobí s pozemkami, ktoré boli vyvlastnené na Rázsochách? Však ľuďom, ktorí tam mali svoje pozemky, to štát vyvlastnil za účelom výstavby špičkovej koncovej národnej nemocnice,“ skonštatoval exminister na utorkovej tlačovej konferencii.

Krajčí sa obáva, že v nemocnici nebude mať kto pracovať. „Som zvedavý, ako to štát bude riešiť a či zavrie všetky nemocnice, ktoré momentálne teraz v Bratislave fungujú,“ povedal s tým, že vzhľadom na to, že nemocnica bude postavená neskoro, nevie si predstaviť, aký personál tam bude reálne pracovať. Je presvedčený, že v posledných rokoch sa robilo všetko preto, aby bratislavská koncová nemocnica v Rázsochách nestála a predstavitelia súčasnej vlády len zavádzali verejnosť. Kritizoval aj exministerku Zuzanu Dolinkovú za to, že keď dostala do vienka hotovú projektovú dokumentáciu a mala začať súťažiť zhotoviteľa stavby, projekt Rázsoch „zarezala“.

V bratislavských Vajnoroch na pozemku ministerstva obrany by sa mala vybudovať nová Národná nemocnica generála Milana Rastislava Štefánika. Výstavba nemocnice má byť financovaná z plánu obnovy, dvoch percent výdavkov na obranu a menšej miere z verejného rozpočtu. Začať chcú stavať ešte tento rok.