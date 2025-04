Hnutie Slovensko vyzýva opozíciu, aby spoločne vycestovali 9. mája do Kyjeva

Líder hnutia Igor Matovič na utorkovej tlačovej konferencii skonštatoval, že do Kyjeva by mali ísť v čase, keď premiér Robert Fico (Smer-SD) navštívi Moskvu. To označil za medzinárodnú hanbu.

„Mali by sme ukázať, že Slovensko nie je len Fico, ale sú tu aj ľudia, ktorí stoja na strane obetí Putinovej vojny,“ povedal Matovič. Pripomenul, že z lídrov EÚ ide do Moskvy len slovenský premiér. „Poďme v čase, keď nám bude robiť Fico hanbu v Moskve, celá opozícia spoločne do Kyjeva a jasne ukážme, že stojíme na strane obetí vojny,“ uviedol líder hnutia Slovensko.

Fico sa plánuje zúčastniť na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny v Moskve. Avizoval, že chce vzdať úctu tisícom vojakov Červenej armády, ktorí zomreli pri oslobodzovaní SR, ako aj ďalším miliónom obetí „besnenia nacistov“. Opozícia ho za to kritizuje a vyzýva, aby cestu zrušil.