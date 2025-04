Polícia sa zaoberá prípadom Juraja Šeligu

Polícia sa zaoberá prípadom podpredsedu mimoparlamentnej strany Demokrati Juraja Šeligu v rámci prípravného konania. TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová. Medializované informácie o obvinení Šeligu z podnecovania nekomentovala. Podpredseda Demokratov sa o údajnom obvinení dozvedel z médií a ešte nebol vypovedať. Strana hovorí o politickej pomste. Na prípad upozornila televízia Markíza.

„Polícia sa prípadom zaoberá v rámci prípravného konania, ktoré je konaním neverejným. V prípade, ak vyšetrovateľ vydá rozhodnutie, ktoré ešte nie je právoplatné a nebolo preukázateľne doručené oprávneným osobám, polícia nemôže k veci poskytnúť žiadne bližšie informácie,“ priblížila Antalová.

Šeliga poukázal na to, že sa o údajnom obvinení dozvedel z médií. „Ak je toto nový precedens, že sa o obvineniach najmä ten, ktorého sa to má týkať, dozvedá z médií, je stav spravodlivosti a kultúry na ministerstve vnútra pod vedením Matúša Šutaja Eštoka horší, než sme si doteraz mysleli,“ zdôraznil na pondelkovej (28. 4.) tlačovej konferencii. Nie je si vedomý, že by spáchal nejaký protiprávny skutok.

Podľa televízie Markíza čelí Šeliga obvineniu pre prečin podnecovania za skutok z 21. februára. Obvinenie má podľa televízie súvis s jeho prejavom spred domu vo Veľkej Mači v okrese Galanta, kde zavraždili novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu.