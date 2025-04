Ministerstvo školstva chce znížiť vekovú hranicu pre povinné predprimárne vzdelávanie

Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval šéf rezortu Tomáš Drucker (Hlas-SD). Avizoval, že zmena si bude vyžadovať približne 1000 nových učiteľov a rezort tomu venuje pozornosť.

„Chceme znížiť vekovú hranicu pre povinné predprimárne vzdelávanie. Od roku 2027 to budú deti od veku štyroch rokov a od septembra roku 2028 pre deti vo veku troch rokov. Chceme, samozrejme, pokračovať minimálne v tom, aby sme dali šancu aj pre mladšie deti vo veku od dvoch rokov, aby mali zaručené miesto v MŠ,“ uviedol minister. Doplnil, že rodičia naďalej budú môcť požiadať o individuálnu formu plnenia predprimárneho vzdelávania, ak to bude v záujme dieťaťa, ako je to v súčasnosti v prípade päťročných detí.

V súvislosti s pripravovanou zmenou ministerstvo podľa Druckera posilňuje kapacity MŠ a zároveň modernizuje vzdelávacie programy. V spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa podľa neho pripravuje aj prechod detských jaslí pod rezort školstva, aby vznikol jednotný systém starostlivosti a vzdelávania detí už od najnižšieho veku. Podotkol, že legislatívu pripravujú v predstihu, aby mohli všetko zabezpečiť včas, vrátane potrebných učiteľov.

Minister zdôraznil, že povinné predprimárne vzdelávanie už od veku troch rokov výrazným spôsobom zlepší rozvoj jazyka, myslenie aj emocionálnu inteligenciu detí v najcitlivejšom období ich vývoja. Umožní tiež podľa neho včasné odhalenie špeciálnych potrieb dieťaťa či identifikovanie talentov. Zámerom je aj zníženie rizika školského zlyhania a predčasného ukončenia vzdelávania či skvalitnenie života pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Rezort dodal, že dlhodobým cieľom reformy je, aby Slovensko od roku 2033 garantovalo právo na prijatie do MŠ už pre dvojročné deti, podobne ako vo viacerých krajinách EÚ, napríklad vo Francúzsku.