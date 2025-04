Ako zabrániť vysychaniu trávnika? Pozor na túto chybu

Jedna z najčastejších chýb, ktoré záhradkári opakujú pri starostlivosti o trávnik, je príliš časté kosenie. Zdôrazňuje to profesionálny záhradník Chris Bonnett, ktorý v rozhovore pre portál Gardening Etc. vysvetlil, prečo je kosenie riskantné najmä v lete.

Podľa Bonnetta je dôležité „vyhnúť sa koseniu v extrémnych horúčavách, keď trávnik čelí teplu a možnému suchu“. „Optimálny čas je pri nižších teplotách, po daždi,“ dodal.

Tráva, ktorá vyrastá v horúcom počasí, si podľa záhradníka nedokáže vytvoriť pevné korene. Pri každom kosení preto hrozí, že už opätovne nevyrastie. Vyšší trávnik navyše slúži aj ako tienidlo pre spodné časti trávy, čím ich chráni pred vysychaním.

Čo ak teploty neklesajú?

Britská Kráľovská hortikultúrna spoločnosť (RHS), ktorá združuje amatérskych záhradkárov z celej Veľkej Británie, upozorňuje, že v prípade niekoľko týždňov pretrvávajúceho tepla je potrebné nechať trávnik rásť. Akékoľvek skracovanie by ho mohlo trvalo poškodiť.

Zdravý trávnik sa môže kosiť aj v horúčavách, no nemali by ste to vykonávať príliš často. Čepeľ kosačky by takisto nemala siahať príliš nízko nad zem.

Po kosení je dôležité nezbierať ani nijako neodstraňovať pokosenú trávu. Tá totiž poslúži ako zadržiavač vlhkosti, čo je kľúčové najmä pri vysokých teplotách.