Západní spojenci sa podľa Macrona chystajú zvýšiť tlak na Rusko

Nasledujúcich 15 dní bude podľa jeho slov kľúčových pre snahu dosiahnuť prímerie na Ukrajine. Taktiež sa domnieva, že sa mu podarilo Spojené štáty presvedčiť, aby zvážili „eskaláciu hrozieb a potenciálne aj sankcií“ voči Moskve. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Rozhovor zverejnili v pondelok niekoľko hodín po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin jednostranne vyhlásil 72-hodinové prímerie s Ukrajinou, ktoré bude Rusko podľa Kremľa dodržiavať od polnoci 8. mája do 11. mája. Putin pokoj zbraní oznámil pri príležitosti osláv 80. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom, ktoré prebehnú 9. mája v Moskve.

„V nasledujúcich ôsmich až desiatich dňoch zvýšime tlak na Rusko,“ povedal Macron s tým, že minulý týždeň hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, aby ho „povzbudil k prijatiu tvrdšej línie“ voči Putinovi. Túto výzvu mu podľa svojich zopakoval aj počas sobotňajšieho pohrebu pápeža Františka v Ríme.

„Verím, že vďaka tomuto stretnutiu vo Vatikáne sa nám podarilo opäť vyvinúť tlak na Rusko. To bol želaný cieľ, pretože bolo nespravodlivé, aby sa vyvíjal len na Ukrajinu,“ povedal francúzsky prezident v rozhovore. „Spolu s Američanmi musíme byť pripravení sprísniť náš postoj voči Rusku, aby sme zabezpečili prímerie,“ dodal.

Okrem toho sa podľa AFP zmienil aj o možnej návšteve americkej delegácie v Kyjeve. „Ide o to, aby Američania mohli pomerne rýchlo odísť do Kyjeva a aby sme my vytvorili podmienky pre prímerie a do hĺbky pracovali na opatreniach na jeho podporu s cieľom zachovať ho na ukrajinskej strane,“ vysvetlil Macron.

Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha na Putinov návrh v reakcii oznámil, že Kyjev pripravený podporiť návrh na „dlhodobé, trvalé a úplné prímerie“ na obdobie najmenej 30 dní. „Ak chce Rusko mier, musí okamžite zastaviť paľbu,“ napísal Sybiha a položil otázku, „prečo čakať do 8. mája.“

Na Putinov návrh medzičasom reagoval aj Biely dom. Jeho hovorkyňa Karoline Leavittová pripomenula, že prezident Donald Trump dal jasne najavo, že chce na Ukrajine trvalé, nie dočasné prímerie. Dodala, že Trump je čoraz viac nespokojný s Putinom aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a domnieva sa, že by si obaja mali sadnúť za rokovací stôl.

Rusko v pondelok zopakovalo aj svoju ochotu rokovať s Kyjevom o mieri na Ukrajine. „Ruská strana opätovne deklaruje svoju pripravenosť na mierové rozhovory bez predbežných podmienok, ktorých cieľom je odstrániť základné príčiny ukrajinskej krízy a zapojiť sa do konštruktívnej spolupráce s medzinárodnými partnermi,“ uviedol Kremeľ vo vyhlásení.

Moskva už podobné 30-hodinové prímerie vyhlásila počas Veľkej noci. Agentúra AFP pripomína, že hoci obe strany v tom čase hlásili pokles bojov, navzájom sa obviňovali z jeho porušovania.