Orbán z Bratislavy: Spoluprácu Maďarska so SR sme pozdvihli do nových výšok

Spolupráca Maďarska so Slovenskou republikou bola pozdvihnutá do nových výšok. Konštatoval to v pondelok na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán po bratislavskej schôdzke s prezidentom SR Petrom Pellegrinim a slovenským premiérom Robertom Ficom, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Orbán v príspevku poznamenal, že za to patrí vďaka Robertovi Ficovi.

„Keď prebiehajú rusko-americké rokovania, riziko eskalácie vojny klesá na nízku úroveň. Som presvedčený, že vojna nemá riešenie na bojisku, a preto si myslím, že aj my Európania by sme mali podporovať mierové iniciatívy aj v Bruseli,“ citoval server 444.hu z vyjadrení Orbána na spoločnej tlačovej konferencii s predsedom vlády SR.

Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó po rokovaniach v Bratislave uviedol, že Maďarsko a Slovensko budú ďalej zvyšovať počet vzájomných hraničných priechodov a začnú plánovať aj výstavbu troch nových mostov a štyroch nových ciest. „V záujme Maďarska aj Slovenska je, aby jedna z najdlhších hraníc v Európe obe krajiny neoddeľovala, ale, naopak, spájala. Predtým bolo na tejto 654-kilometrovej hranici len 22 hraničných priechodov, no po dohode maďarského premiéra Viktora Orbána a slovenského premiéra Roberta Fica sa tento počet teraz zvýšil na 40,“ dodal s poznámkou, že na viacerých železničných tratiach posilnia cezhraničné vlakové spoje.

Za dôležité označil Szijjártó aj potvrdenie spoločného zámeru nadviazať cezhraničnú spoluprácu v oblasti záchrannej služby a zdravotnej starostlivosti. „Naším jasným zámerom je uzavrieť novú zmluvu o spolupráci v oblasti záchrannej služby a zdravotnej starostlivosti tak, aby ľudia žijúci pri hraniciach, ak potrebujú zdravotnú starostlivosť, ju dostali čo najskôr a v čo najvyššom štandarde,“ podčiarkol.

Šéf maďarskej diplomacie potvrdil, že Maďarsko má eminentný záujem na úspešnej vyšehradskej spolupráci, keďže vďaka nej mohli členovia zoskupenia dosiahnuť v Európe mnohé dôležité výsledky, na ktoré by sami nestačili.