Trump znovu vyzval Kanadu, aby sa pripojila k USA, Kanaďania medzitým volia

Na začiatku roka sa zdalo, že parlamentné voľby s prehľadom vyhrajú konzervatívci na čele s Pierrom Poilievrom (45). Politickú situáciu v krajine však podľa stanice BBC výrazne zvrátili Trumpove clá a vyjadrenia, že Kanada sa stane 51. štátom USA.

To výrazne pomohlo vládnej Liberálnej strane Marka Carneyho (60), ktorý vo funkcii premiéra nahradil Justina Trudeaua. Carney predtým viedol centrálne banky Kanady a Británie a tvrdí, že jeho medzinárodné skúsenosti z finančného sektora ho predurčujú na riešenie ciel a obnovu dôvery v kanadskú ekonomiku.

„Už žiadna umelo nakreslená hranica spred mnohých rokov. Pozrite sa, aká krásna by bola táto krajina,“ opísal Trump svoju predstavu, v ktorej je Kanada súčasťou súčasťou Spojených štátov. „Voľný prístup bez hraníc. VŠETKY POZITÍVA BEZ NEGATÍV. TAK BY TO MALO BYŤ!“ napísal s tvrdením, že USA si už viac nemôžu dovoliť „dotovať“ Kanadu „stovkami miliárd dolárov“.

Poilievre v reakcii apeloval priamo na Trumpa, aby do parlamentných volieb nezasahoval. „O budúcnosti Kanady môžu rozhodnúť iba Kanaďania, a to pri volebných urnách,“ napísal na sieti X s tým, že Kanada bude „vždy hrdá, suverénna a nezávislá a NIKDY sa nestane 51. štátom“ USA.

AFP píše, že Trump, ktorý nie je na kandidátke, napriek tomu vyzval kanadských voličov, aby „zvolili muža, ktorý má silu a múdrosť znížiť vaše dane na polovicu, zvýšiť vašu vojenskú silu, zadarmo, na najvyššiu úroveň na svete“.

Voliči rozhodnú o obsadení 343 kresiel v parlamente, pričom na získanie väčšiny je potrebných 172. Liberáli mali väčšinu naposledy v roku 2015 a od roku 2019 vládnu v menšinovom postavení. Prvé výsledky sa očakávajú v pondelok večer miestneho času.