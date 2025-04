Fico: Nikdy nebudeme súhlasiť so zmenami,ktoré by viedli k zrušeniu veta v EÚ

Premiér Robert Fico (Smer-SD) to uviedol v reakcii na novinársku otázku po rokovaní s maďarským predsedom vlády Viktorom Orbánom. Zrušenie práva veta by bol podľa Fica krok k zrušeniu EÚ.

„Osobne verím aj v to, že Európska únia je pre nás dobrý životný priestor, avšak vývoj, ktorý momentálne sledujeme v Európskej únii, nie je najpriaznivejší a budeme sa musieť vyrovnať s mnohými výzvami, ako je napríklad otázka zrušenia práva veta. Neviem si predstaviť, že by Európska únia fungovala na princípe rozhodovania veľkých silných štátov,“ povedal Fico.

Pre fungovanie EÚ je podľa neho dôležité rešpektovať suverenitu členských štátov. Za dôležité tiež považuje, aby sa krajiny a lídri krajín nebáli prezentovať svoj názor, aj pokiaľ je odlišný. „My tam (na rokovanie Rady EÚ, pozn. TASR) nechodíme len preto, aby sme zakričali nie. My vždy máme nejaký návrh. (...) Tieto návrhy sú na prospech Európskej únie a nie sú proti Európskej únii,“ povedal. Najväčším nebezpečenstvom pre EÚ by podľa neho bolo, ak by ju tvorili vlády, „ktoré budú súhlasiť s jedným jediným politickým povinným názorom, ktorý sa dnes nosí v Európskej únii“.

Orbán upozornil, že zrušenie veta by znamenalo koniec suverenity národov. „V súčasnosti všelijakými nenápadnými zmenami kompetencií oberajú členské krajiny o ich právomoci a to my nechceme. My chceme, aby nám Brusel ako všetkým členským krajinám vyjadroval rovnakú úctu, a to nielen symbolicky, ale s tým, že bude brať do úvahy aj naše záujmy,“ uviedol.