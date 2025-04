PS: Slovensko je izolované, jediným spojencom premiéra je Viktor Orbán

Vyplýva to z tvrdení predstaviteľov opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS), ktoré zazneli na pondelkovej tlačovej konferencii. Podľa predsedu PS Michala Šimečku Ficova nedeľná (27. 4.) tlačová konferencia ukázala, že premiérovi sa rozpadá koaličný „zlepenec“ a je politicky „v koncoch“.

„Rovnaký amaterizmus ukazuje táto vláda aj v zahraničnej politike. Rovnako mám pocit, že je v koncoch. Možno tam bol na začiatku nejaký pokus o nejakú veľkú hru s Donaldom Trumpom a Vladimirom Putinom, ale tá sa rozsypala. Dnes je slovenský predseda vlády osamotený, izolovaný a v podstate už má iba jediného partnera. Toho, ktorý príde v pondelok na návštevu Bratislavy,“ povedal predseda hnutia Šimečka.

Podľa člena predsedníctva PS Ivana Korčoka zahraničná politika súčasnej slovenskej vlády nie je ani suverénna, ani hrdá. „S istotou vieme povedať, že nie je schopná náležitým spôsobom ochraňovať a presadzovať záujmy SR,“ poznamenal.

Korčok sa negatívne vyjadril aj k stretnutiu Fica s maďarským predsedom vlády. „Príde sem predseda vlády Maďarska, o ktorom vieme, že preňho zase ďalší najsilnejší spojenec je Donald Trump, ktorý zavádza clá, ktorý doslova ničí globálny obchod,“ ozrejmil Korčok. Dodal, že Fico s Orbánom nájdu porozumenie, keďže obaja nepovažujú Európsku úniu za najdôležitejší priestor, ale naopak za zdroj „všetkých problémov“.

Korčok odôvodneniu Fica, že sa počas plánovanej neformálnej návštevy Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska nestretne s britským premiérom Keirom Starmerom, pretože v Británii bude len dve alebo tri hodiny, neverí. „Faktom je, že ste sa usilovali o stretnutie, ale britská strana odmietla. A viete prečo? Lebo oni nie sú tak naivní, ako si vy myslíte, že sú naivní občania SR. Oni nechceli byť súčasťou vášho pokusu o alibi pred vašou budúcotýždňovou cestou do Moskvy,“ priblížil Korčok.

Podpredseda PS a poslanec Národnej rady SR Tomáš Valášek pripomenul, že premiér by sa mal zapájať do diskusií týkajúcich sa obranyschopnosti Európskej únie. „Ak je o nás vôbec reč, tak je to ako o problémovej krajine. Kreslia sa nové hranice Európy, v ktorých sme bohužiaľ na tej nesprávnej strane po 20 rokoch,“ podotkol.

Premiér sa stretne v pondelok s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, ktorý príde na oficiálnu návštevu Slovenska. Okrem iného sa budú partneri zaoberať aj možnosťami spolupráce v oblasti energetiky či opatreniami na zabránenie nelegálnej migrácii.